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दिलजीत दोसांझ पर टाइगर श्रॉफ जैसा हमला करने की धमकी, अमिताभ बच्चन भी निशाने पर! BMC की मेयर को मिला ईमेल

Diljit Dosanjh Threat Email: पंजाबी गायक और एक्टर दिलजीत दोसांझ को जान से मारने की धमकी मिली है.

By: JP Yadav | Published: October 23, 2026 1:16:39 PM IST

दिलजीत दोसांझ पर टाइगर श्रॉफ जैसा हमला करने की धमकी, अमिताभ बच्चन भी निशाने पर! BMC की मेयर को मिला ईमेल
दिलजीत दोसांझ पर टाइगर श्रॉफ जैसा हमला करने की धमकी, अमिताभ बच्चन भी निशाने पर! BMC की मेयर को मिला ईमेल


Diljit Dosanjh Threat Email: बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर हमले की जांच अभी जारी है. इस बीच पंजाबी गायक और एक्टर दिलजीत दोसांझ को मिली है. मुंबई की मेयर को एक धमकी भरा ईमेल मिला है, जिसमें उनके कार्यालय और 27 नवंबर को मुंबई के महालक्ष्मी रेसकोर्स में होने वाले गायक दिलजीत दोसांझ के इंडिया टूर इवेंट को निशाना बनाने की धमकी दी गई है. ईमेल में बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को भी निशाना बनाने की धमकी दी गई है. 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बीएमसी मेयर रितु तावड़े के कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी वाला एक ईमेल मिला है. मेयर से जुड़ी इस तरह की यह तीसरी घटना है. ईमेल में मुंबई के तीन से चार स्कूलों को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. मुंबई पुलिस ने मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP) के तहत इन जगहों की जांच की, लेकिन वहां कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला. पुलिस मामले की जांच कर रही है और ईमेल भेजने वाले का पता लगाने की कोशिश कर रही है. 

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Tags: diljit dosanjh
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