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आखिर क्या है दिलजीत दोसांझ की फिल्म ‘सतलुज’ की कहानी? मूवी के बैन होने पर बढ़ा विवाद, पंजाब में हो रहा विरोध

Diljit Dosanjh: अभिनेता दिलजीत दोसांझ अभिनीत फिल्म 'सतलुज' को रिलीज के महज दो दिन बाद ही ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 से हटा दिया गया. इससे पंजाब में एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. जानिए क्या है फिल्म की कहानी.

By: Kamesh Dwivedi | Published: July 6, 2026 10:20:46 AM IST

दिलजीत दोसांझ
दिलजीत दोसांझ


फिल्म ‘सतलुज’ को ओटीटी पर रिलीज के बाद बैन किए जाने पर विवाद बढ़ गया है. दिलजीत दोसांझ ने भी इसपर नाराजगी जताई थी. अब देश के प्रमुख गुरुद्वारों का प्रबंधन करने वाली संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) और शिरोमणि अकाली दल (SAD) ने इस फिल्म का समर्थन किया है. 

क्या है फिल्म की कहानी?

फिल्म ‘सतलुज’ की कहानी पंजाब के मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा के जीवन पर आधारित है, जो कथित हत्याओं और गुप्त दाह संस्कार के मामलों को उजागर करने के लिए प्रसिद्ध थे. 

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कई साल तक अटके रहने के बाद रिलीज हुई फिल्म

फिल्म ‘सतलुज’ का पहले शीर्षक ‘पंजाब 95’ था. इसे साल 2022 में प्रमाणन के लिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को भेजा गया था. यह प्रक्रिया में तीन साल तक अटकी रही. फिल्म निर्माताओं ने आरोप लगाया था कि सीबीएफसी ने 127 कट लगाने की मांग की थी. फिर यह फिल्म 3 जुलाई को जी5 पर ‘सतलुज’ शीर्षक से रिलीज हुई और इसे खूब सराहना मिली. हालांकि, रिलीज के 2 दिन बाद ही इसे ओटीटी से हटा दिया गया. 

सुखबीर सिंह बादल ने क्या कहा?

शिरोमणि अकाली दल (SAD) प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने एक्स पर ट्वीट किया. उन्होंने लिखा, ‘भारत में ZEE5 से सतलुज को मनमाने ढंग से हटाए जाने से मैं स्तब्ध और दुखी हूं. पंजाब के दर्दनाक इतिहास को साहसपूर्वक उजागर करने और एस. जसवंत सिंह जी खालरा के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने वाली इस सशक्त फिल्म को इस तरह चुप नहीं कराया जा सकता. यह महज़ सेंसरशिप नहीं है – यह हमारी सामूहिक स्मृति, सत्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है.’

कुलवंत सिंह मन्नान ने भी दी प्रतिक्रिया

एसजीपीसी के मुख्य सचिव कुलवंत सिंह मन्नान ने राज्य के लोगों से सतलुज देखने की अपील की. उन्होंने कहा, ‘यह फिल्म उस दौर की सच्ची घटनाओं को सामने लाने का प्रयास करती है जब पंजाब कठिन दौर से गुजर रहा था. जसवंत सिंह (दिलजीत दोसांझ द्वारा अभिनीत) ने कथित फर्जी पुलिस मुठभेड़ों और गुमशुदा लोगों के मामलों को उजागर करने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी. हम पंजाब के युवाओं से फिल्म देखने की अपील करते हैं, क्योंकि इससे उन्हें पंजाब के इतिहास और जसवंत सिंह खालरा के योगदान को समझने का अवसर मिलेगा.’ 

दिलजीत दोसांझ ने भी जताई थी नाराजगी

दिलजीत दोसांझ ने भी इंस्टाग्राम पर एक रहस्यमय पोस्ट साझा किया. उन्होंने फिल्म की एक तस्वीर के साथ एक दमदार कैप्शन लिखा. उन्होंने कहा, ‘मैं अंधेरे को चुनौती देता हूं.’ साथ ही अभिनेता ने पंजाबी में आगे कहा, ‘जो सतलुज के साथ हुआ, वही शहीद जसवंत सिंह खालरा के साथ भी हुआ.’

Tags: diljit dosanjh
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