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क्या अभी भी online उलब्ध है सतलुज फिल्म? दिलजीत दोसांझ के वीडियो ने मचाई इंटरनेट पर सनसनी

Diljit Dosanjh Comment on ban on Satluj: फिल्म 'सतलुज' को भारत में रिलीज होने के दो दिन बाद ही स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ZEE5 से हटाने के बाद दिलजीत ने इंस्टाग्राम लाइव पर पूरे लाइव सेशन के दौरान कहा कि फिल्म अभी भी ऑनलाइन उपलब्ध है. आइये जानते हैं पूरा मामला क्या है.

By: Shivangi Shukla | Published: July 6, 2026 1:18:35 PM IST

Diljit Dosanjh
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Diljit Dosanjh: सेंसरशिप की मंजूरी को लेकर लंबे समय से चल रही लड़ाई में उलझी दिलजीत दोसांझ की फिल्म ‘सतलुज’ को भारत में रिलीज होने के दो दिन बाद ही स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ZEE5 से हटा दिया गया. 

स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ZEE5 द्वारा अपने फैसले के बारे में बयान जारी करने के कुछ घंटों बाद, रविवार रात को इस फिल्म के एक्टर दिलजीत दोसांझ ने इस पर अपनी पहली प्रतिक्रिया साझा की. सोमवार की सुबह, दिलजीत ने इंस्टाग्राम लाइव पर पूरे लाइव सेशन के दौरान कहा कि फिल्म अभी भी ऑनलाइन उपलब्ध है. आइये जानते हैं पूरा मामला क्या है.

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दिलजीत दोसांझ का दावा 

दिलजीत सुबह प्रशंसकों से फिल्म को लेकर बात करने के लिए लाइव आये. इस दौरान दिलजीत ने फिल्म देख चुके और डाउनलोड कर चुके प्रशंसकों से अनुरोध किया कि वे इसे उन लोगों को दिखाएं जिन्होंने इसे अभी तक नहीं देखा है. अपने लाइव सेशन के दौरान उन्होंने कहा, “जिस बात का मुझे डर था, वही हुआ. मुझे लगा था कि फिल्म सोमवार तक हटा दी जाएगी, लेकिन ऐसा उम्मीद से पहले ही हो गया. इसीलिए हमने फिल्म का प्रमोशन नहीं किया. बिना किसी प्रमोशन के फिल्म को (ऑनलाइन) रिलीज करना ही सबसे अच्छा था. आज का युवा जसवंत सिंह खालरा की बात कर रहा है. हर घर जसवंत सिंह खालरा की चर्चा में है.” इसके आगे दिलजीत ने कहा, “आप मुझे जितना चाहें परेशान कर सकते हैं. मैं अपनी मृत्यु तक पंजाब के साथ हूं.” 

फिल्म को डाउनलोड करने वालों से की अपील 

दिलजीत ने कहा, “लेकिन मुझे खुशी और राहत है कि फिल्म आखिरकार दर्शकों तक पहुंच गई. कई लोगों ने इसे डाउनलोड कर लिया है. एक बार कुछ ऑनलाइन आ जाए तो वह कभी डिलीट नहीं होता. मैंने राजस्थान से एक वीडियो देखा जिसमें लोग फिल्म देख रहे थे; मुझे बहुत खुशी हुई. कृपया इसे अपने दोस्तों और आसपास के सभी लोगों को दिखाएं.” बता दें कि सतलुज फिल्म पंजाब के 1990 के दशक के सबसे काले अध्यायों में से एक पर आधारित है, जब कथित तौर पर नागरिक गायब हो गए थे और उनके परिवारों को सूचित किए बिना उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया था.

सतलुज विवाद के बारे में

सतलुज, जिसका मूल शीर्षक पंजाब 95 था, को 2022 में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को प्रस्तुत किया गया था, लेकिन इसे आज तक मंजूरी प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है. फिल्म निर्माताओं ने पहले आरोप लगाया था कि सीबीएफसी ने फिल्म में 127 कट लगाने की मांग की थी. फिल्म का प्रीमियर 2023 में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (टीआईएफएफ) में होना था, लेकिन भारतीय अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर आपत्ति जताए जाने के बाद स्क्रीनिंग रद्द कर दी गई थी. इसके बाद शुक्रवार (3 जुलाई) को यह फिल्म बिना किसी प्रचार के ZEE5 पर रिलीज हुई. समीक्षकों और दर्शकों द्वारा फिल्म की सराहना किए जाने के बाद, इसे अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया.

Tags: bollywooddiljit dosanjhentertainment
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