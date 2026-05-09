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पंजाब की राजनीति का चेहरा बन सकते हैं दिलजीत दोसांझ! सिंगर ने दूर किया कंफ्यूजन

हाल ही में अभिनेता-गायक दिलजीत दोसांझ ने पंजाब की राजनीति में आने की मांगों पर प्रतिक्रिया दी है. एक पोस्ट में उन्होंने स्पष्ट किया कि वह मनोरंजन जगत पर ही ध्यान केंद्रित रखना चाहते हैं.

By: Shivangi Shukla | Published: May 9, 2026 3:23:47 PM IST

दिलजीत दोसांझ
दिलजीत दोसांझ


हाल ही में अभिनेता-गायक दिलजीत दोसांझ ने पंजाब की राजनीति का नया चेहरा बनने की सार्वजनिक अपील के बाद स्पष्टीकरण दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर पोस्ट शेयर करके कहा कि वे राजनीति में नहीं आना चाहते. 

शनिवार को उन्होंने इस अपील का जवाब देते हुए स्पष्ट किया कि वे मनोरंजन जगत में काम करके अधिक प्रसन्न हैं. यह अपील ‘क्या दिलजीत दोसांझ पंजाब का नया राजनीतिक चेहरा बन सकते हैं?’ शीर्षक वाले एक लेख के बाद की गई है. 

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क्या है पूरा मामला 

हाल ही में ‘क्या दिलजीत दोसांझ पंजाब का नया राजनीतिक चेहरा बन सकते हैं?’ शीर्षक से एक लेख सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा था. रिपोर्ट में कहा गया है कि सेवानिवृत्त सैनिकों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों सहित नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं के एक समूह ने दिलजीत से राजनीति में आने का आग्रह किया है. बताया जाता है कि सेवानिवृत्त नौकरशाह एसएस बोपराई के नेतृत्व वाले इस समूह का मानना ​​है कि अभिनेता-संगीतकार को नेतृत्व करना चाहिए हालांकि, उन्होंने कभी ऐसी भूमिका की इच्छा नहीं जताई.

सिंगर ने दी प्रतिक्रिया 

वायरल पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए दिलजीत ने सुझाव को खारिज कर दिया और कहा कि वह अभिनय और गायन से संतुष्ट हैं. X पर उन्होंने पंजाबी में लिखा, “ कभी नहीं… मेरा काम मनोरंजन करना है. मैं अपने क्षेत्र में बहुत खुश हूं. बहुत-बहुत धन्यवाद.”

diljit dosanjh tweet

राजनीतिक कमेंट्स और आलोचना

2 मई को कनाडा के एडमोंटन में अपने ऑरा टूर के दौरान, उन्होंने भारत में अपने खिलाफ हो रही आलोचनाओं को संबोधित किया और कहा कि कुछ लोग उनके नारे को तोड़-मरोड़कर पेश करते हुए ” खालिस्तानी आ गए ओये ” कहकर उनका मजाक उड़ाते हैं. यह क्षण तब आया जब दर्शकों में से एक बच्चे ने चिल्लाकर कहा, “पंजाबी आ गए ओये.” दिलजीत ने जवाब दिया, “बच्चे को कोई नहीं रोक सकता. बच्चा जो चाहेगा वही कहेगा.” फिर उन्होंने आगे कहा, “जब मैं भारत जाता हूँ, तो लोग कहते हैं, ‘खालिस्तानी आ गया ओये!’ जब मैं यहां आता हूं, तो कुछ और ही कहते हैं. मुझे दोनों तरफ से गालियां मिलती हैं. मुझे समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए. मुझे बस एक ही रास्ता पता है जिस पर मुझे चलना चाहिए.”

Tags: diljit dosanjhentertainment
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