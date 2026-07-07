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Diljit Dosanjh Networth: इतनी संपत्ति के मालिक हैं ‘सतलुज’ एक्टर दिलजीत दोसांझ, आलीशान कारों का है शानदार कलेक्शन, जीते हैं luxurious life

'Satluj' Actor Diljit Dosanjh Net Worth: दिलजीत दोसांझ इन दिनों फिल्म 'सतलुज' को लेकर चर्चा में हैं. विवाद की वजह से फिल्म को ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म Zee5 से हटा दिया गया है. आइये जानते हैं कि इस फिल्म के एक्टर दिलजीत के पास कितनी संपत्ति है?

By: Shivangi Shukla | Published: July 7, 2026 1:57:45 PM IST

Diljit Dosanjh
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Diljit Dosanjh Net Worth and Car Collection: दिलजीत दोसांझ इन दिनों सतलुज फिल्म विवाद की वजह से इंटरनेट पर छाये हुए हैं. दिलजीत न सिर्फ एक गायक हैं, बल्कि एक अभिनेता भी हैं. उन्होंने ‘अमर सिंह चमकीला’, ‘फिल्लौरी’, ‘मैं वापस आऊंगा’ जैसी कई फिल्मों में काम किया है. 

एक्टिंग और सिंगिंग के अलावा दिलजीत कॉन्सर्ट और बिजनेस से भी पैसा कमाते हैं. आइये जानते हैं दिलजीत दोसांझ की कुल नेटवर्थ कितनी है.

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कितनी है दिलजीत दोसांझ की नेटवर्थ?

सेलिब्रिटी नेट वर्थ के अनुसार, दिलजीत दोसांझ की मौजूदा संपत्ति 380.1 करोड़ रुपये है. साल 2024 से उनकी नेट वर्थ में अच्छी-खासी बढ़ोतरी हुई है. खबरों के अनुसार 2024 में उनकी संपत्ति मात्र 172 करोड़ रु. ही थी. 2024 के बाद जैसे-जैसे उनकी लोकप्रियता बढ़ी, वैसे-वैसे ही उनकी संपत्ति भी बढ़ने लगी. बता दें कि वर्तमान में दिलजीत हर फिल्म के लगभग 4 से 5 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं.

कॉन्सर्ट से होती है मोटी कमाई

दिलजीत दोसांझ काफी पॉपुलर पंजाबी सिंगर हैं और लोग उनके कॉन्सर्ट के दीवाने हैं. उनके म्यूजिकल टूर की बात करें तो, उनके ‘दिल-लुमिनाती’ टूर के टिकटों की कीमत प्री-सेल के दौरान लगभग 3,999 रुपये से 20,000 रुपये के बीच थी. ‘द मिंट’ के अनुसार, सिर्फ इस टूर से ही दिलजीत ने 44 मिलियन डॉलर कमाए हैं. उनके कोचेला कॉन्सर्ट के टिकट से भी दिलजीत ने बड़ी कमाई की. बता दें कि कोचेला कॉन्सर्ट की कीमत प्रति व्यक्ति 1.14 लाख रुपये थी.

आलीशान घर और कारों के मालिक 

दिलजीत दोसांझ काफी लग्जरी लाइफस्टाइल जीते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दिलजीत का मुंबई के खार इलाके में आलीशान घर है. वहीं इसके अलावा, उनके पास लुधियाना और टोरंटो में एक बड़ा बंगला भी है. साथ ही दिलजीत को कारों का भी बहुत ज्यादा शौक है. उनके पास कारों का शानदार कलेक्शन है. खबरों के अनुसार दिलजीत के पास 1.92 करोड़ रुपये की पोर्श कायेन है. इसके अलावा उनके कार कलेक्शन में 1.89 करोड़ रुपये की पोर्श पनामेरा, 59.3 लाख रुपये की बीएमडब्ल्यू, 2.45 करोड़ रुपये की मर्सिडीज और लगभग 29 लाख रुपये की मित्सुबिशी पजेरो भी शामिल हैं.

बिजनेस से भी कमाते हैं दिलजीत

दिलजीत दोसांझ दूसरे फिल्म स्टार्स की ही तरह बिजनेसमैन भी हैं. 2020 में, उन्होंने अपना खुद के कपड़ों का ब्रांड लॉन्च किया और एंटरप्रेन्योर बन गए. इसके अलावा वो ऐडफिल्म और ब्रांड एंडोर्समेन्ट से भी मोटी कमाई करते हैं.

Tags: bollywooddiljit dosanjhentertainment
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