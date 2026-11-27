एक्टर-सिंगर दिलजीत दोसांझ ने मुंबई के महालक्ष्मी रेसकोर्स में आयोजित अपने कॉन्सर्ट में पहुंचने के लिए फैंस का शुक्रिया अदा किया. कार्यक्रम को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की खबरों के बीच दिलजीत ने स्टेज से लोगों को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि धमकियों के बावजूद उनके पास बांटने के लिए सिर्फ प्यार है.

सिंगर ने बम की धमकी का जवाब प्यार से दिया

एक ईमेल के जरिए कॉन्सर्ट स्थल और मेट्रो स्टेशनों पर हमले की धमकी दी गई थी. इसके बाद कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए. कॉन्सर्ट की सुरक्षा के लिए मुंबई पुलिस के 500 से ज्यादा जवानों के साथ निजी सिक्योरिटी गार्ड और स्पेशल स्क्वॉड भी तैनात किए गए थे. महालक्ष्मी रेसकोर्स में मौजूद फैंस को संबोधित करते हुए दिलजीत ने धमकी का जिक्र किया. उन्होंने कहा, “मेरी तरफ से सिर्फ प्यार है. कोई बम फेंकने की धमकी दे सकता है, लेकिन मेरा दिल प्यार से भरा हुआ है.”

500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया

न्यूज एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (PTI) के मुताबिक, दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट को देखते हुए मुंबई के महालक्ष्मी रेसकोर्स में 500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था. बम डिटेक्शन और डिस्पोजल स्क्वॉड ने पूरे वेन्यू की जांच की. इसके अलावा, सभी पांच एंट्री गेट पर सुरक्षा जांच की व्यवस्था की गई थी. पुलिस की मदद के लिए निजी सुरक्षाकर्मियों को भी लगाया गया था.

दरअसल, गुरुवार को मुंबई पुलिस को एक धमकी भरा ईमेल मिला था. इसमें मेयर ऑफिस, मेट्रो स्टेशनों और दिलजीत के कॉन्सर्ट में बम धमाके और ग्रेनेड हमले की चेतावनी दी गई थी. ईमेल भेजने वाले ने खुद को हन्ना मेलर बताया था और उसमें खालिस्तान व 1984 के सिख विरोधी दंगों का भी जिक्र किया गया था.

एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक, कॉन्सर्ट की सुरक्षा के लिए करीब 200 पुरुष कांस्टेबल, 150 महिला कांस्टेबल और 75 पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई थी. इसके अलावा, डॉग स्क्वॉड, एंटी-नारकोटिक्स टीम और सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों को भी सुरक्षा में लगाया गया था.

कई सामानों पर था प्रतिबंध

सुरक्षा के मद्देनजर रेसकोर्स के आसपास 500 से 700 मीटर तक नो-कार जोन बनाया गया था और पार्किंग पर रोक थी. आयोजकों को दिलजीत के होटल और उनके आने-जाने की जानकारी सार्वजनिक न करने के निर्देश भी दिए गए थे. इसके अलावा, वेन्यू के अंदर पोस्टर, बैनर और झंडे लगाने पर भी पाबंदी थी. यह कॉन्सर्ट दिलजीत के RuPay AURA India Tour 2026 का हिस्सा था.

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