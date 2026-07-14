दिलजीत की फिल्म सतलुज को देख भावुक हुई पाकिस्तानी एक्ट्रेस, इंस्टाग्राम पर बयां किया दर्द; कहा- कई रातों तक जगाए रखा

Diljit Dosanjh: दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. इस फिल्म को ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म से हटाए जाने के बाद सेंसर बोर्ड और सरकार ने सख्त रुख अपनाया है. कई मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि यह फिल्म अलग-अलग जगहों पर बिना इजाजत के दिखाई जा रही है. जिसको लेकर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है. इसके अलावा, दिलजीत की फिल्म कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है और देश-विदेश में दर्शक इसे देख रहे हैं.

जानकारी सामने आ रही है कि पाकिस्तान में भी लोग सतलुज फिल्म को देख रहे हैं. चूंकि इसकी कहानी पंजाब के इतिहास के सबसे विवादित दौर में से एक को दिखाती है, इसलिए पड़ोसी देश में भी इसको लेकर काफी दिलचस्पी देखी जा रही है.

पाकिस्तानी एक्ट्रेस बुशरा अंसारी ने देखी सतलुज फिल्म

पाकिस्तानी एक्ट्रेस बुशरा अंसारी ने दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज देखी. डॉन की एक रिपोर्ट के अनुसार, बुशरा अंसारी ने इंस्टाग्राम पर दिलजीत की फिल्म सतलुज के बारे में अपने विचार साझा किए. उन्होंने कहा कि फिल्म ने उन्हें कई रातों तक जगाए रखा और भारतीय पंजाब में रहने वाले अपने भाई-बहनों के लिए उन्हें बहुत दुखी कर दिया. इसके अलावा, बुशरा अंसारी ने बताया कि हालांकि उन्होंने सतलुज के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन असल में इसे देखने के बाद वह गहरे दुख से भर गईं. वह दिलजीत के काम की बहुत बड़ी प्रशंसक हैं और ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर फिल्म बनाने और पेश करने में दिखाई गई उनकी हिम्मत की तारीफ करती हैं.

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पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने जताया दुख

पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने फिल्म में एक ही धर्म के लोगों को आपस में लड़ते हुए देखकर भी दुख जताया. उनका मानना ​​है कि यह भारत और पाकिस्तान दोनों की एक कड़वी सच्चाई को दिखाता है. एक सवाल उठाते हुए अंसारी ने कहा कि पहले ऐसे लोग हुआ करते थे जो अपने सिद्धांतों, अपने देश और अपनी ईमानदारी के लिए जान देने को तैयार रहते थे. लेकिन उन्होंने पूछा कि आज ऐसे लोग कहां हैं.

इसके अलावा, उन्होंने आगे कहा कि समाज में कभी ऐसे प्रेरणादायक लोग हुआ करते थे जो अपने विश्वासों और अपने लोगों के लिए लड़ते थे और लड़ाई से कभी पीछे नहीं हटते थे. हालांकि आज के समय में ऐसे सिद्धांतों वाले लोग शायद ही देखने को मिलते हैं.पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने यह भी कहा कि भले ही भारत में फिल्म की रिलीज रोक दी गई हो, लेकिन जो लोग इसे देखना चाहते हैं, उनके लिए यह ऑनलाइन उपलब्ध है.

क्या है फिल्म की कहानी?

दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज जसवंत सिंह खालरा की जिंदगी पर आधारित है, जो 1980 और 1990 के दशक में पंजाब में हुई घटनाओं और हत्याओं के पीछे का सच सामने लाने के लिए दृढ़ थे. वह सिस्टम से लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन एक दिन अचानक गायब हो गए.

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