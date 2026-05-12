पहले भी दो बार मैसेज भेजे, लेकिन यह आखिरी… सिंगर दिलजीत दोसांझ के मैनेजर के घर चली गोलियां, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दी चेतावनी

Diljit Dosanjh Manager House Firing: पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के मैनेजर के घर मंगलवार को फायरिंग हुई है. इस वारदात की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ली गई है. सिंगर के मैनेजर हरियाणा के करनाल गोंदर गांव के रहने वाले है, इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक पोस्ट में, टाइसन बिश्नोई और आरजू बिश्नोई जिनका कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संबंध है ने इस घटना की जिम्मेदारी ली है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि आखिर इस पोस्ट में क्या लिखा है.

पोस्ट में क्या लिखा है?

टाइसन बिश्नोई और आरजू बिश्नोई ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कहा कि यह गोलीबारी एक चेतावनी के तौर पर की गई थी. इसके अलावा, इस पोस्ट में गायक के मैनेजर पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसमें उन पर महिलाओं का शोषण करने और दुराचार में लिप्त होने का आरोप है. पोस्ट में दावा किया गया है कि आरोपी ने विदेश दौरों के दौरान कई महिलाओं को झूठे वादे करके फंसाया; हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई है.

सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था कि आज दिलजीत दोसांझ के मैनेजर, गुरप्रताप कंग (गोंदर गांव, हरियाणा) के घर पर जो गोलीबारी हुई, जो खास तौर पर ऑस्ट्रिया में बनी बंदूकों से की गई वह मैंने (टायसन बिश्नोई) अपने भाइयों, आरजू बिश्नोई और हरि बॉक्सर के साथ मिलकर की थी. हमने पहले भी इस सिंगर, दिलजीत, और उनके मैनेजरों सोनाली और गुरप्रताप को एक मैसेज भेजा था. हमने आपसे कभी कोई फिरौती नहीं मांगी, न ही कोई पैसों का फायदा चाहा, और न ही कभी किसी एहसान के लिए आपको परेशान किया. हमने बस आपके एक कर्मचारी (गुरप्र प्रताप कंग) के बारे में एक मैसेज दिया था, जो जवान औरतों का शोषण करता है, आपके शो में उनसे मिलता है, उनका फायदा उठाता है, और उन्हें अपनी निजी खुशी के लिए इस्तेमाल करता है.

पंजाब की एक लड़की से झूठे वादे किए

ऑस्ट्रेलिया टूर के दौरान, उसने ‘पंजाब की एक बेटी’ जो हमारी अपनी है को झूठे वादे करके धोखा दिया; उसने उसे प्रेग्नेंट कर दिया और फिर उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए. उसी टूर के दौरान, हमें दूसरी औरतों हमारी बहनों से भी शिकायतें मिलीं, जिनमें आरोप था कि वह दिलजीत का नाम लेकर उनके साथ अश्लील और गलत हरकतें करता था. दिलजीत, हम आपको और आपकी टीम को ‘शक का फायदा’ दे रहे हैं, यह मानकर कि शायद आपको इन बातों की जानकारी न हो. इसलिए, हमने दिलजीत और उनकी टीम को कई मैसेज भेजे, और उनसे कहा कि वे इस आदमी को अपने स्टाफ से निकाल दें. लेकिन, वे पैसे और शोहरत की दौड़ में इतने खो गए हैं कि अब वे सही और गलत में फर्क नहीं कर पाते. शायद उन्होंने अपनी इंसानियत पूरी तरह खो दी है. आप दुनिया के मंच पर हमारे देश की नुमाइंदगी करते हैं; ठीक इसी वजह से हम इस मामले को इतने संयम से संभाल रहे हैं.

पहले भी दो बार से बार मैसेज भेजे, लेकिन यह आखिरी चेतावनी – लॉरेंस गैंग

हमने पहले भी दो बार प्यार से मैसेज भेजे हैं; यह हमारी तीसरी और आखिरी चेतावनी है. अगर आपने इसे नज़रअंदाज़ करने की गलती की, तो हम आप सबको बहुत नुकसान पहुंचाएंगे. हमारा नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है; आप चाहे जिस भी देश में भाग जाएं, हम आपको वहां भी ढूंढ निकालेंगे. जाइए हमारा पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए. हमें कोई सख्त कदम उठाने पर मजबूर मत कीजिए; अपनी आदतें सुधार लीजिए. आप अपनी ज़मीर तो पहले ही बेच चुके हैं; अब हम यह पक्का करेंगे कि आप अपनी जान भी गंवा दें.

इस बार, हमारी बात न मानने की गलती करने की हिम्मत मत करना; अगर आप ऐसा करते हैं, तो हम न केवल उस व्यक्ति को सबके सामने बेनकाब करेंगे, बल्कि हम खुद आपके घरों में घुसकर आपको यह भी दिखाएंगे कि किसी बलात्कारी को पनाह देने के क्या अंजाम होते हैं.