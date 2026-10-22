दिलजीत दोसांझ के ‘दिल्ली कॉन्सर्ट’ पर लगा ब्रेक! Aura Tour को पुलिस की मंजूरी नहीं, थ्रेट Email का जिक्र, आखिर क्या है मामला?

Diljit Dosanjh Delhi Concert: फेमस पंजाबी सिंगर और स्टार दिलजीत दोसांझ के फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आई है. दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 30 अक्टूबर 2026 को होने वाले उनके बहुप्रतीक्षित म्यूजिकल कॉन्सर्ट ‘ऑरा इंडिया टूर’ (Aura India Tour) को दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए रद्द कर दिया है. सूत्रों के मुताबिक, शो के ऑर्गेनाइजर्स और पुलिस को दिलजीत दोसांझ को मिल रहे धमकी भरे ई-मेल्स और स्पेसिफिक थ्रेट इनपुट्स की शिकायत मिली थी, जिसके बाद कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह कड़ा फैसला लिया गया है.

दिल्ली पुलिस ने बुकमायशो को किया तलब

दिल्ली पुलिस (साउथ डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी ऑफिस) की ओर से टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म ‘बुकमायशो’ (BookMyShow) को एक आधिकारिक पत्र भेजा गया है. इस लेटर में साफ किया गया है कि 14 अक्टूबर 2026 को परमिशन के लिए दिए गए आवेदन की पूरी जांच की गई, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती. पुलिस ने तर्क दिया है कि देश में चल रहे फेस्टिव सीजन की वजह से सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, और ऊपर से दिलजीत को लेकर मिले धमकी भरे इनपुट्स ने चिंता बढ़ा दी है. इसी वजह से स्टेडियम में इतने बड़े इवेंट की सुरक्षा करना इस वक्त संभव नहीं है.

फैंस के लिए बड़ा झटका, क्या आगे मिलेगी नई तारीख या वेन्यू?

इस फैसले के बाद दिल्ली और आसपास के इलाकों से टिकट्स बुक करा चुके हजारों फैंस को तगड़ा झटका लगा है. लोग सोशल मीडिया पर अपनी निराशा जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि इस शो का क्रेज फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा था. हालांकि, अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि शो पूरी तरह से रद्द हो गया है या फिर ऑर्गेनाइजर्स कोई नया वेन्यू या नई तारीख अनाउंस करेंगे. पुलिस और प्रशासन की पाबंदियों के चलते फिलहाल फैंस को निराशा का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि, BookMyShow की इवेंट लिस्टिंग अभी भी 30 अक्टूबर की तारीख दिखा रही है.

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