दिल्ली कॉन्सर्ट रोकने की हुई कोशिश, फिर भी हार नहीं माने दिलजीत दोसांझ, विरोध करने वालों पर कसा तंज

सिंगर दिलजीत दोसांझ ने शुक्रवार रात दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शानदार कॉन्सर्ट किया. इससे पहले कई तरह की अटकलों और विवादों के चलते शो होने पर संशय बना हुआ था. हालांकि, दिलजीत ने तय समय पर स्टेज पर पहुंचकर फैंस के सामने परफॉर्म किया. कॉन्सर्ट के कुछ घंटे बाद वह इंस्टाग्राम लाइव आए और शो को लेकर हुई उठापटक के साथ अपने आलोचकों पर भी बात की.

दिलजीत दोसांझ ने दिल्ली कॉन्सर्ट को लेकर कही ये बात

दिल्ली में अपने कॉन्सर्ट के साथ ऑरा इंडिया टूर 2026 की शुरुआत करने के कुछ घंटे बाद दिलजीत दोसांझ इंस्टाग्राम पर लाइव आए. इस दौरान 42 साल के सिंगर ने अपने आलोचकों को जवाब देते हुए कहा कि वह जब तक चाहेंगे, तब तक काम करते रहेंगे. दिलजीत ने कहा, ‘मुझे पता है कि कई लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे. कुछ न्यूज चैनल भी ऐसा करेंगे और मेरे खिलाफ नेगेटिव माहौल बनाने की कोशिश करेंगे. लेकिन आप चाहे जितनी नकारात्मकता फैलाएं, मैं अभी भी यहां हूं और कहीं जाने वाला नहीं हूं.’ उन्होंने आगे कहा, ‘मैं पिछले 25 सालों से काम कर रहा हूं और जब तक मेरा मन नहीं करेगा, मैं काम करना बंद नहीं करूंगा.’

शो रुकवाने की कोशिश की

दिलजीत दोसांझ ने दिल्ली कॉन्सर्ट में आई मुश्किलों पर मजाकिया अंदाज में कहा कि कई लोगों ने शो रुकवाने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कॉन्सर्ट किया. उन्होंने बताया कि भारत में शो करने के दौरान अक्सर रुकावटें आती हैं, खासकर उनके साथ ऐसा ज्यादा होता है. दरअसल, दिल्ली पुलिस ने शुरुआत में सुरक्षा और त्योहारों के दौरान कानून-व्यवस्था का हवाला देकर कॉन्सर्ट की अनुमति नहीं दी थी. हालांकि, आयोजकों की ओर से सुरक्षा और भीड़ संभालने का नया प्लान देने के बाद मंजूरी मिल गई.

दो दिन की बारिश के कारण स्टेज भी गीला था, लेकिन दिलजीत ने दो घंटे से ज्यादा परफॉर्म किया. उन्होंने शो के सफल आयोजन के लिए दिल्ली पुलिस और CRPF की तारीफ करते हुए उनका शुक्रिया भी अदा किया.

चुप्पी का मतलब डर नहीं

दिलजीत दोसांझ ने कहा कि वह अपने आलोचकों की बातों पर जवाब देना जरूरी नहीं समझते. उन्होंने साफ किया कि उनकी चुप्पी का मतलब डरना नहीं है और न ही किसी की बातों से उन्हें फर्क पड़ता है. बता दें कि ऑरा टूर के तहत दिलजीत भारत में अभी सात और कॉन्सर्ट करने वाले हैं.

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