कॉन्सर्ट में ‘विदेशी फैन’ की टी-शर्ट ने खींचा दिलजीत का ध्यान, नाम के आगे ‘इक ओंकार’ देख दिया ऐसा रिएक्शन; सोशल मीडिया पर छिड़ गई बहस!

Diljeet Dosanjh Fan T Shirt Controversy: अपने कॉन्सर्ट्स और गानों से पूरी दुनिया में तहलका मचाने वाले मशहूर पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह सिर्फ एक बेहतरीन आर्टिस्ट ही नहीं, बल्कि बेहद जमीन से जुड़े संस्कारी इंसान भी हैं. इन दिनों दिलजीत अपने ‘ऑरा वर्ल्ड टूर’ (Aura World Tour) के तहत यूरोप और यूके (UK) में धूम मचा रहे हैं. हाल ही में उनका इटली में एक कॉन्सर्ट हुआ, जहां मंच पर कुछ ऐसा हुआ कि वहां मौजूद हर शख्स का दिल गदगद हो गया. दरअसल, कॉन्सर्ट के दौरान जब दिलजीत ने स्टेज पर एक विदेशी फैन को बुलाया, तो उन्होंने देखा कि उस फैन की कस्टमाइज्ड टी-शर्ट पर सिखों के सबसे पवित्र प्रतीक ‘इक ओंकार’ (Ik Onkar) के ठीक बगल में दिलजीत का अपना नाम छपा हुआ था. जहां कोई दूसरे स्टार्स कुछ गलतियों को लेकर अपने फैन्स से नाराज हो जाते हैं वहां दिलजीत ने बड़े ही प्यार और इज्जत के साथ उनके फैन को एक गलती का अहसास कराया. लेकिन फैन को इस चीज का बुरा न लगे इसके लिए दिलजीत ने अपना 100 परसेंट दिया. कहने को तो यह एक ऊप्स मूमेंट था जहां फैन स्टेज पर दिलजीत को स्पेशल फील कराना चाहता था लेकिन एक छोटी सी चूक और दिलजीत की दिलेरी ने गड़बड़ होने से रोकी.

इटली कॉन्सर्ट में विदेशी फैन की टी-शर्ट देख रुके दिलजीत के कदम

इटली में चल रहे अपने धमाकेदार कॉन्सर्ट के बीच दिलजीत दोसांझ ने एक विदेशी फैन और उसकी गर्लफ्रेंड को अपने पास स्टेज पर इनवाइट किया. फैन एक्साइटेड था, उसने एक वाइट कलर का कस्टमाइज्ड टी-शर्ट पहन था. जब दिलजीत की नजर उस टी-शर्ट पर पड़ी, तो उनकी निगाहें ठहर गईं. उन्होंने तुरंत टी-शर्ट पर हाथ रखकर बड़े प्यार और अंग्रेजी में फैन को समझाया, ‘यह भगवान हैं… यह बहुत स्पेशल है… और मेरा नाम इसके साथ, नहीं-नहीं.’ दिलजीत का साफ कहना था कि भगवान का पवित्र प्रतीक और उनका नाम एक साथ नहीं होना चाहिए. इस पल ने वहां मौजूद सभी लोगों को हैरान कर दिया कि एक सुपरस्टार अपनी पॉपुलैरिटी से ऊपर धार्मिक भावनाओं और पवित्रता का कितना सम्मान करता है.

भीड़ के सामने जब दिलजीत ने संभाला पूरा मामला

दिलजीत समझ गए थे कि उस विदेशी फैन की कोई गलत नीयत नहीं थी और वह अनजाने में यह गलती कर बैठा था. फैन को जरा भी शर्मिंदा या असहज महसूस न हो, इसके तुरंत बाद दिलजीत ने पंजाबी में दर्शकों की तरफ मुखातिब होकर उसका बचाव किया. उन्होंने बड़े ही अदब से कहा, ‘आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स. इन्हें पता नहीं, माफ कर दीजिए प्लीज. लेकिन मैं आपकी इज्जत करता हूं… इक ओंकार, मेरे वल्लों सारे एक ने.’ दिलजीत के इस बड़प्पन को देखकर कॉन्सर्ट में मौजूद फैंस की भीड़ खुशी से झूम उठी. इसके बाद उन्होंने विदेशी मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत किया, उन्हें तोहफे में एक स्पेशल बॉक्स दिया, उनके साथ गले मिले और खुद मंच से उन्हें विदा किया.

फैन का इमोशनल माफीनामा और सोशल मीडिया पर बरसा प्यार

इस पूरी घटना के बाद वह विदेशी फैन भी पीछे नहीं रहा और उसने इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे वीडियो के कमेंट सेक्शन में खुद आगे आकर अपनी सफाई दी और माफी मांगी. फैन ने लिखा कि वह पल उसके लिए बेहद हैरान करने वाला और जादुई था, उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि दिलजीत का नाम ‘इक ओंकार’ के इतने करीब आ जाएगा. उसने बताया कि उसकी कोई बुरी नीयत नहीं थी और वह गुरुद्वारे भी जाता रहता है, इसलिए इस पवित्र प्रतीक से उसकी गहरी आस्था जुड़ी है. उधर, सोशल मीडिया पर यह वीडियो सामने आने के बाद फैंस दिलजीत की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. कोई उन्हें ‘इमोशन’ बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि यही वजह है कि दिलजीत आज इतनी बुलंदी पर हैं.

यूरोप और यूके में दिलजीत का जलवा, अब एम्सटर्डम में मचेगी धूम

अपने इस शानदार और दिल छू लेने वाले जेस्चर के बाद दिलजीत दोसांझ अब अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ चुके हैं. प्राग और मिलान (इटली) के बाद अब उनका कारवां आगे बढ़ रहा है. अपनी इस धमाकेदार सक्सेस और यूरोप-ब्रिटेन के टूर के तहत दिलजीत एम्सटर्डम में परफॉर्म करने वाले हैं, जिसके बाद वह यूके के लंदन, बर्मिंघम और मैनचेस्टर जैसे शहरों में अपने सुरों का जादू बिखेरेंगे. एक तरफ उनके गानों का क्रेज फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है, तो दूसरी तरफ उनकी सादगी ने पूरी दुनिया में एक बार फिर भारत और पंजाब का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है.

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