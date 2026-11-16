‘किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है…’, कॉन्सर्ट विवाद पर दिलजीत दोसांझ ने मंच से ललकारा; विरोधियों को दिया करारा जवाब

सिंगर दिलजीत दोसांझ ने इंदौर में अपने कॉन्सर्ट का विरोध करने वालों को मंच से जवाब दिया. उन्होंने कहा, “किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है.” रविवार को हुए इस शो से पहले बम की धमकियां मिली थीं. इसके अलावा उनके चार गानों पर आपत्ति जताई गई थी और कार्यक्रम की अनुमति को लेकर भी असमंजस बना हुआ था. इन तमाम मुश्किलों के बावजूद दिलजीत ने अपना कॉन्सर्ट किया. उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत ‘जय श्री महाकाल’ के जयकारे के साथ की और फैंस से कहा कि वह उनसे किया वादा जरूर निभाएंगे.

इंदौर कॉन्सर्ट में लगाए जय श्री महाकाल के नारे

इंदौर का यह शो दिलजीत दोसांझ के AURA इंडिया टूर 2026 का हिस्सा था, जिसकी शुरुआत 30 अक्टूबर को दिल्ली से हुई थी. इस दौरान सिंगर ने कहा कि वह 20 दिसंबर तक भारत में रहेंगे और अपने सभी कॉन्सर्ट करेंगे. इंदौर में उन्होंने ‘जय श्री महाकाल’ के जयकारे के साथ कार्यक्रम शुरू किया और विरोध करने वालों को जवाब देते हुए कहा कि वह डरने वाले नहीं हैं.

तमाम पाबंदियों के बाद कॉन्सर्ट पहुंचे

दिलजीत दोसांझ ने दर्शकों से कहा कि यह महाकाल की धरती है और उन्हें यहां आने से कोई नहीं रोक सकता. उन्होंने कहा कि वह पहले भी नहीं डरते थे और आज भी बेखौफ हैं. साथ ही, उन्होंने अपने फैंस को इस प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद दिया.

सिंगर ने बताया कि उन्हें इंदौर आने से रोकने की कई कोशिशें हुईं, लेकिन वह अपने वादे से पीछे नहीं हटे. उन्होंने कहा कि जब वह किसी से आने का वादा करते हैं, तो उसे हर हाल में पूरा करते हैं. तमाम पाबंदियों के बावजूद वह अपने फैंस के बीच पहुंचे हैं.

राहत इंदौरी के शेर से साधा निशाना

दिलजीत दोसांझ ने सबसे ज्यादा ध्यान तब खींचा जब उन्होंने मरहूम उर्दू शायर राहत इंदौरी की एक मशहूर ग़ज़ल की लाइनें सुनाईं. उनमें से एक लाइन थी, ‘अगर खिलाफ़ हैं होने दो, जान थोड़ी है… सबका खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है.’

दिल्ली कॉन्सर्ट को भी रोकने की कोशिश हुई थी

दिलजीत दोसांझ ने पहले कहा था कि दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 30 अक्टूबर को होने वाले उनके कॉन्सर्ट को रोकने की कोशिश की गई थी . हालांकि, उन्होंने फैंस को भरोसा दिलाया कि वह 20 दिसंबर तक भारत में रहेंगे और अपने बाकी सभी शो पूरे करेंगे.

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