दिलजीत दोसांझ के 29 नवंबर को होने वाले बेंगलुरु कॉन्सर्ट से पहले IED ब्लास्ट की धमकी भरा ईमेल मिला है. इसके बाद सुरक्षा बढ़ाने को लेकर चिंता जताई जा रही है. अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं, हालांकि अभी तक शो के कार्यक्रम में बदलाव की कोई घोषणा नहीं हुई है.

मिला धमकी भरा ईमेल

दिलजीत दोसांझ के 29 नवंबर को होने वाले बेंगलुरु कॉन्सर्ट से पहले बम धमाके की धमकी मिलने से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं. जानकारी के मुताबिक, धारवाड़ पुलिस कमिश्नर को एक धमकी भरा ईमेल मिला है. इसमें मदावरा के NICE रोड ग्राउंड पर IED धमाका करने की चेतावनी दी गई है. इसी जगह पर दिलजीत का कॉन्सर्ट आयोजित होना है. ईमेल में ‘खालिस्तान जिंदाबाद’ का नारा भी लिखा गया है. इसके अलावा, कॉन्सर्ट में आने वाले लोगों को बच्चों को साथ न लाने, आईफोन का इस्तेमाल न करने और मेट्रो से सफर करने से बचने की चेतावनी दी गई है. धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. अधिकारी इसकी सच्चाई का पता लगाने और ईमेल भेजने वाले की पहचान करने में जुटे हैं. फिलहाल कॉन्सर्ट रद्द होने या उसके समय में बदलाव को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

पहले भी मिल चुकी है धमकी

बेंगलुरु में मिली यह धमकी पहली बार नहीं है. इससे पहले 15 नवंबर को इंदौर में होने वाले दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट से पहले भी बम धमाके की धमकी दी गई थी. उस दौरान इंदौर के मेयर कार्यालय, कुछ निजी स्कूलों और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच को धमकी भरे ईमेल मिले थे. हालांकि, कड़ी सुरक्षा के बीच दिलजीत ने इंदौर में अपना शो किया था. यह कॉन्सर्ट एक और वजह से चर्चा में रहा. शराब, ड्रग्स और हथियारों से जुड़े बोल होने के कारण उनके चार गानों परफॉर्म करने पर रोक लगा दी गई थी. इनमें पटियाला पैग और 5 तारा ठेके जैसे गाने शामिल थे.

30 अक्टूबर से शुरू हुआ टूर

बेंगलुरु का कॉन्सर्ट दिलजीत दोसांझ के AURA इंडिया टूर 2026 का हिस्सा है. इस टूर की शुरुआत 30 अक्टूबर को दिल्ली से हुई थी. दिलजीत अपने इस टूर के जरिए देश के अलग-अलग शहरों में लाइव शो कर रहे हैं, जहां उन्हें दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है. इससे पहले भी दिलजीत अपने दिल-लुमिनाती टूर के जरिए भारत और विदेशों में कई शानदार कॉन्सर्ट कर चुके हैं. फिलहाल धमकी मिलने के बावजूद सिंगर ने बेंगलुरु शो के कार्यक्रम में बदलाव को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है.

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