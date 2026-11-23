अहमदाबाद कॉन्सर्ट में अपने गानों पर लगी पाबंदियों को लेकर दिलजीत दोसांझ ने दोहरे मापदंडों पर सवाल उठाए. 21 नवंबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में परफॉर्मेंस के बाद उन्होंने एक वीडियो शेयर कर पूछा कि उनके गानों पर आपत्ति क्यों जताई गई, जबकि कोल्डप्ले के गानों को लेकर ऐसा नहीं हुआ. इसी बीच, कॉन्सर्ट का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लड़कों के बीच मारपीट होती दिख रही है.

क्या है वायरल वीडियो?

दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लड़के आपस में हाथापाई करते दिख रहे हैं. वीडियो में वे एक-दूसरे को लात मारते और धक्का देते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद वहां मौजूद अन्य लोग बीच-बचाव करके स्थिति को काबू में लाते हैं. गौरतलब है कि इस लड़ाई-झगड़े की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है. लेकिन इस घटना का खूब जिक्र किया है.

दिलजीत दोसांझ ने दिया जवाब

दिलजीत दोसांझ ने पिछले साल भारत में हुए कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि विदेशी कलाकारों के गानों पर कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन उनके गानों पर रोक क्यों लगाई जाती है. उन्होंने इसे दोहरा रवैया बताते हुए कहा कि परेशानी सिर्फ दिलजीत से ही क्यों है? आपको बता दें कि अहमदाबाद कॉन्सर्ट में उन्हें ‘पटियाला पेग’, ‘5 तारा ठेके’, ‘जेब विचों अफीम’ और ‘जट्ट फायर करदा’ समेत चार गाने न गाने के निर्देश दिए गए थे.

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