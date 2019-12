बॉलीवुड डेस्क, मुंबई. बॉलीवुड की रोमांटिक मेलोडी सिंगर लता मंगेशकर काफी समय से बीमार चल रही थीं, जिसके चलते वे पिछले 28 दिनों से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थीं. फिलहाल उनकी हालत अभ स्थिर बताई जा रही है और वे घर लौट चुकी हैं. इतना ही नहीं लता जी ने घर लौटते ही अपने तमाम फैंस, परिवार और डॉक्ट्स को धन्यवाद करते हुए ट्विटर से कई ट्वीट किए हैं. लता ने ट्वीट करते हुए लिखा कि नमस्कार. पिछले 28 दिनोंसे मैं ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में थी। मुझे न्यूमोनिया हुआ था. डॉक्टर चाहते थे की मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊँ फिर घर जाऊँ,आज मैं घर वापस आगयी हूँ. ईश्वर, माई बाबा के आशीर्वाद और आप सब के प्यार,प्रार्थनाओं से मैं अब ठीक हूँ. मैं आप सब की हृदयसे आभारी हूँ.

इसके बाद लता ने दूसरा ट्वीट किया और लिखा मेरे ब्रीच कैंडी के डॉक्टर सच में फ़रिश्ते हैं, यहाँ का सभी कर्मचारी वर्ग भी बहुत अच्छा है.आप सब की मैं पुनः एक बार मन से आभारी हूँ. ये प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे. इतना ही नहीं लता के अलावा उनके अच्छे स्वास्थ की प्रार्थना करते हुए बॉलीवुड के ही दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार ने भी उनके साथ एक बेहद खूबसूरत फोटो शेयर करते हुए एक इमोशनल पोस्ट लिखा है. शेयर की गई फोटो में दिलीप कुमार उनकी पत्नी सायरा बानो और लता मंगेशकर नजर आ रही हैं.

साथ ही दिलिप कुमार ने लिखा ये जानकर बेहद उत्साहित हूं कि मेरी छोटी बहन लता अब अच्छा महसूस कर रही हैं और अब घर पर हैं. प्लीज अपना ध्यान रखो. जब लता जी की तबियत बिगड़ी थी तो देश-विदेश से सभी लोग सोशल मीडिया पर उनके सलामती और जल्दी स्वस्थ होने की कामना कर रहे थे. अब सभी के लिए खुशखबरी है कि लता दीदी पूरी तरह ठीक है और अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने घर वापस लौट आई है.

Also Read…

Lata Mangeshkar Recovered, Back To Home: 28 दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद घर लौंटी लता मंगेशकर, ट्वीट कर डॉक्टर्स और फैंस का जताया आभार

Overjoyed to hear the good news that My ‘choti behen’ Lata, is feeling much better and is at her home now. Please take good care of yourself @mangeshkarlata pic.twitter.com/Cf2hXmiGc1 — Dilip Kumar (@TheDilipKumar) December 8, 2019

नमस्कार.पिछले 28 दिनोंसे मैं ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में थी। मुझे न्यूमोनिया हुआ था.डॉक्टर चाहते थे की मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊँ फिर घर जाऊँ,आज मैं घर वापस आगयी हूँ. ईश्वर, माई बाबा के आशीर्वाद और आप सब के प्यार,प्रार्थनाओं से मैं अब ठीक हूँ.मैं आप सब की हृदयसे आभारी हूँ. — Lata Mangeshkar (@mangeshkarlata) December 8, 2019

लता जी के ठीक होने की खबर सुनकर सभी काफी खुश है और ट्विटर पर उन्हें बधाई दे रहे हैं. बता दें कि लता जी को सांस लेने मे तकलीफ हुई थी, जिसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था. पहले उन्हें आईसीयू में रखा गया फिर वेंटीलेटर पर. लेकिन डॉक्टर्स के इलाज और लोगों की दुआओं से लता दीदी की स्थिति में सुधार हुआ और आज वह स्वस्थ होकर अपने घर आ गई है.

मेरे ब्रीच कैंडी के डॉक्टर सच में फ़रिश्ते हैं, यहाँ का सभी कर्मचारी वर्ग भी बहुत अच्छा है.आप सब की मैं पुनः एक बार मन से आभारी हूँ. ये प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। — Lata Mangeshkar (@mangeshkarlata) December 8, 2019

Namaskaar,

A special thank you, again to the team of doctors who treated me with utmost care and love.

Dr. Pratit Samdani, Dr. Ashwin Mehta, Dr. Zareer Udwadia, Dr Nishit Shah, Dr. Janardan Nimbolkar and Dr. Rajeev Sharma. — Lata Mangeshkar (@mangeshkarlata) December 8, 2019

Namaskaar, For the past 28 days, I was at Breach Candy hospital.. I was diagnosed with pneumonia. The (cont) https://t.co/nHAQuCozF9 — Lata Mangeshkar (@mangeshkarlata) December 8, 2019

Namaskaar,For the past 28 days, I was at Breach Candy hospital..I was diagnosed with pneumonia. The doctors preferred… Posted by Lata Mangeshkar on Sunday, December 8, 2019

Shweta Tiwari On Her Onscreen Kiss: श्वेता तिवारी ने वेब सीरीज हम तुम एंड देम में अपने किस सीन को लेकर कही ये बात, बेटी पलक तिवारी ने दिया ऐसा रिएक्शन

Shah Rukh Khan On Film Direction: निर्देशक बनूंगा तो हो जाऊंगा उदास और अकेला- शाहरुख खान

Pati Patni Aur Woh Box Office Collection Day 3: कार्तिक आर्यन, भूमि पेडनेकर और अनन्या पांडे की फिल्म पति पत्नी और वो का बॉक्स ऑफिस पर धमाल, तीसरे दिन कमाए इतने करोड़

और पढ़ें