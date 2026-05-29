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दिलीप कुमार का वो ऑटोग्राफ, जिसमें बसी थी बशीर बद्र की रूह, बेहद दिलचस्प है किस्सा

Dilip Kumar: उर्दू अदब के मशहूर शायर बशीर बद्र का 28 मई को निधन हो गया. उनसे जुड़ा एक किस्सा काफी मशहूर है, जब बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार ने ऑटोग्राफ में लिखा बशीर साहब का शेर.

By: Kamesh Dwivedi | Published: May 29, 2026 6:31:49 PM IST

जब दिलीप कुमार ने ऑटोग्राफ में लिखा बशीर बद्र का शेर
जब दिलीप कुमार ने ऑटोग्राफ में लिखा बशीर बद्र का शेर


प्रसिद्ध उर्दू कवि, आधुनिक गज़ल के उस्ताद और पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित डॉ. बशीर बद्र ने 28 मई को 91 वर्ष की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया. उनके गजल शायरी के मुरीद सिर्फ आम जनमानस ही नहीं था. बल्कि बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता दिलीप कुमार भी थे. एक बार उनसे एक शख्स ऑटोग्राफ लेने आया और उन्होंने बशीर बद्र का शेर उस पर लिख दिया. चलिए जानते हैं वो किस्सा. 

किसने मांगा था ऑटोग्राफ?

ये चर्चित किस्सा बशीर बद्र के बेटे और मशहूर गीतकार नुसरत बद्र से जुड़ा है, जो दिलीप कुमार का ऑटोग्राफ लेने पुहंचे थे. नेशनल हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, एक दिन नुसरत बद्र अभिनेता दिलीप कुमार का ऑटोग्राफ लेने पहुंचे. जब दिलीप कुमार को पता चला कि वो युवक कोई और नहीं, बल्कि बशीर बद्र का बेटा है, तो वे थोड़ा भावुक हो गए. उन्होंने ऑटोग्राफ के लिए मिले कागज पर उन्हीं के पिता बशीर बद्र का एक शेर लिख दिया. जो था..’उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए.’ इस ऑटोग्राफ के मिलने के बाद नुसरत बद्र काफी भावुक हो गए थे. और उन्हें काफी गर्व हुआ कि उनके पिता कितने प्रसिद्ध हैं. 

कौन थे नुसरत बद्र?

नुसरत बद्र ने संजय लीला भंसाली की फिल्मों ‘देवदास’ और ‘सावरिया’ के लिए गाने लिखे थे. 

एक नजर बशीर बद्र पर 

बशीर बद्र उर्दू, फारसी, हिंदी और अंग्रेजी पर अपनी पकड़ के लिए जाने जाते थे. उन्होंने मात्र सात वर्ष की आयु में कविता लिखना शुरू किया था.  धीरे-धीरे वह साहित्य की दुनिया के महारथी बन गए. उनकी कविता में भावनात्मक गहराई और अभिव्यक्ति की सरलता का अद्भुत संयोजन था, जिससे उर्दू कविता आम पाठक के लिए सुलभ हो गई.डॉ. बशीर बद्र को अपने जीवन में कई बड़े सम्मान मिले थे. उन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया था. इसके अलावा उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी ने उन्हें चार बार और बिहार उर्दू अकादमी ने एक बार सम्मान दिया. 

Tags: bashir badrdilip kumar
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