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कौन हैं दिलेर खरकिया? जिनकी Range Rover पर हुई फायरिंग, बाल-बाल बचे सिंगर; CCTV में कैद हुआ हमलावर

Diler Kharkiya: हरियाणवी गायक दिलेर खरकिया की गाड़ी पर फायरिंग हुई, जिससे हड़कंप मच गया. यह घटना गांव खरक में उनके घर के बाहर हुई. जानिए कौन हैं दिलेर खरकिया.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 18, 2026 5:42:37 PM IST

हरियाणवी सिंगर दिलेर खरकिया की गाड़ी पर हुई फायरिंग
हरियाणवी सिंगर दिलेर खरकिया की गाड़ी पर हुई फायरिंग


हरियाणवी गायक दिलेर खरकिया की गाड़ी पर फायरिंग का मामला सामने आया है. घटना गांव खरक में उनके घर के बाहर की बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक, रात करीब साढ़े 10 बजे उनकी खड़ी गाड़ी पर एक फायर किया गया. हालांकि, घटना के समय दिलेर घर पर मौजूद नहीं थे. पुलिस मामले की जांच कर रही है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. 

कौन हैं दिलेर खरकिया?

दिलेर खरकिया हरियाणा के भिवानी जिले के गांव खरक से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में सिंगर, एक्टर और मॉडल के रूप में पहचान बनाई है. साल 2018 से संगीत की दुनिया में काम कर रहे दिलेर के कई गाने हिट हो चुके हैं.  इनमें लीलो चमन, मोटो, जूती काली, हाई कोर्ट, कबूतरी और आलू मटर जैसे गाने शामिल हैं. 

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हाल ही में अभिनेत्री अंजलि राघव के गाने ‘प्रोटीन’ को लेकर उनका नाम विवाद में आया था. अब उनकी गाड़ी पर फायरिंग की खबर सामने आई है.

पोस्ट में क्या किया गया दावा?

गायक की गाड़ी पर फायरिंग को लेकर जिम्मेदारी ली गई है, जिसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया. इसमें लिखा है ‘जय महाकाल. जय श्री राम. राम राम सभी भाइयों को. ये जो आज रात दिलेर खरकिया सिंगर की रेंज रोवर पर फायरिंग हुई है, इसकी जिम्मेदारी में हिमांशु सोनीपत, टायशन विश्वोई, हरि बॉक्सर और हरनाम संधू लेते हैं. इसको मेरे बड़े भाई अनिल पंडित ने कॉल करके समझाया था, लेकिन इसको समझ नहीं आ रही थी. अभी तो तेरी गाड़ी के शीशे ही टूटे हैं. अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो अगली बार गोली सीधे तेरी छाती में लगेगी. और बाकी भी जो हमारी कॉल का जवाब नहीं दे रहे या तो लाइन पर आ जाओ, नहीं तुम्हारा भी अंजाम ऐसा ही होगा.’ हालांकि, आपको बता दें कि इनखबर इस खबर की पष्टि नहीं करता है.

यह खबर भी पढ़ें: Surendra Koli Suicide: निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोली की मौत, हरिद्वार में चाय की दुकान पर फांसी लगाकर दी जान

Tags: Diler Kharkiyahome-hero-pos-5
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