भोजपुरी का सबसे अश्लील गाना, वीडियो देख और लिरिक्स सुन आ जाएगी शर्म,गलती से भी ना सुने किसी के सामने

Didiya ke Devara Bhojpuri Video Gana: भोजपुरी का सबसे अश्लील गाना दीदिया के देवरा एक बार फिर इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहा है और फिर इंटरनेट पर गर्दा उड़ा रहा है

Published: September 12, 2025 10:50:41 PM IST

didiya ke devra chadhal bate najari
Bhojpuri Hot Gana: भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसे गाने बनाए जाते हैं, जिनके लिरिक्स डबल मीनिंग होते है और अश्लीलता से भरे होते हैं, जिसे सुनकर कोई भी शर्म से लाल हो जाता है। इतना ही नहीं कई भोजपुरी गाने तो ऐसे होते हैं, जिन्हें आप घर वालों क्या किसी के सामने भी नहीं सुन सकते हैं। ऐसे ही एक भोजपुरी गाने के बारे में यहां हम आपको बताने जा रहे हैं, जो एक बार फिर ट्रेंड में आया हैं। 

भोजपुरी का सबसे अश्लील गाने

हम बात कर रहे हैं भोजपुरी के सबसे अश्लील गाने में से एक दीदिया के देवरा भोजपुरी सॉन्ग, जो हनी सिंह के दीदिया के देवरा गाने का भोजपुरी वर्जन है। इस गाने को शादी से लेकर पार्टी फंक्शन में खूब बजाया जाता है। इस भोजपुरी गाने के लिरिक्स भले ही अश्लीलता से भरे हो, लेकिन गाने का म्यूजिक मौज करा देता है। एक बार फिर ये गाना इंटरनेट पर छाया हुआ है और सोशल मीडिया पर गर्दा उड़ा रहा है। युट्यूब पर इस गाने को लाखों से करोड़ो बार देखा जा चुका हैं। भोजपुरी गाने दीदिया के देवरा के इस गाने की फैन फॉलोइंग दुनिया भर में हैं और इस गाने को 4.7 मिलियन व्यूज मिल चुका है। 

भोजपुरी गाने दीदिया के देवरा की है जबरदस्त फैन फॉलोइंग

भोजपुरी गाने दीदिया के देवरा के लिरिक्स यादव लल्लू ने लिखें हैं और इस धमाकेदार गाने का म्यूजिक श्याम सुंदर के हैं, वहीं इस गाने के वीडियो को श्याम सुंदर और मुस्कान पर फिल्माया गया है। भोजपुरी गाने दीदिया के देवरा को शिल्पी राज ने अपनी खूबसूरत आवाज में गाया है। इस गाने के वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर भी छाए हुए हैं और लोग इस पर भर-भर के लाइक और कमेंट कर रहे हैं, साथ ही इस्टाग्राम पर लोग  इस गाने पर रील्स भी बना रहे हैं। दीदिया के देवरा के गाने की जबरदस्त फैन फॉलोइंग के आगे कोई भी भोजपुरी सॉन्ग पानी कम हैं। 

Tags: bhojpuri ganaBhojpuri Hot Ganabhojpuri songDidiya ke Devara
