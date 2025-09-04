Home > मनोरंजन > OMG! 13 की उम्र में ये एक्ट्रेस बनी Rajinikanth की मां, नाम जानकर उड़ जायेंगे आपके होश

कई बार एक्ट्रेस को अपने किरदार में जान डालने के लिए कई बार कड़ी मेहनत करनी पड़ती है कभी उन्हें अपनी उम्र से ज्यादा उम्र वाले कैरेक्टर को प्ले करना पड़ता हैं, उन्ही में से एक हसीना ये भी हैं...

Published By: Anuradha Kashyap
Published: September 4, 2025 14:17:55 IST

Moondru Mudichu: एक्टिंग सिर्फ एक टैलेंट नहीं बल्कि खूबसूरत आर्ट होता है जो एक्टिंग की दुनिया में आपको सफल बनाने में काफी  ज्यादा अहम होता है। कई बार एक्ट्रेस को अपने किरदार में जान डालने के लिए कई बार कड़ी मेहनत करनी पड़ती है कभी उन्हें अपनी उम्र से ज्यादा उम्र वाले कैरेक्टर को प्ले करना पड़ता है। बॉलीवुड की एक ऐसी खूबसूरत हसीना है जिन्होंने केवल 13 साल की उम्र में मां का किरदार निभाया है 

कौन है वह सुपरस्टार जिन्होंने कम उम्र में निभाया इतना बड़ा रोल

यह कहानी भारतीय सिनेमा की बहुत ही फेमस एक्ट्रेस श्रीदेवी की है जिन्होंने आगे चलकर हिंदी और साउथ की फिल्मों में अपनी अलग जगह बनाई है बहुत ही कम लोगों को यह बात पता हैं लेकिन उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बचपन से ही कर दी थी उन्होंने केवल 13 साल की उम्र में अपने से 12 साल बड़े एक्टर की सौतेली मां का किरदार निभाया था यह रोल उन्होंने तमिल फिल्म मूंदरू मुदिचु में किया था। 

रजनीकांत और कमल हसन के साथ की शुरुआत

मूंदरू मुदिचु का डायरेक्शन बहुत ही दिग्गज फिल्म मेकर बालाचंदर ने किया था। इस फिल्म में उस समय के दो बड़े सुपरस्टार कमल हसन और रजनीकांत नजर आए थे वहीं इसी फिल्म में श्रीदेवी ने  सेल्वी’ नाम की कॉलेज गर्ल का किरादर निभाया था। 

इस फिल्म की कहानी है बेहद ही दिलचस्प 

इस फिल्म की खासियत इसकी खूबसूरत और दिलचस्प कहानी थी और वहीं स्टारकास्ट भी थी। फिल्म में दिखाया गया था कि कैसे मासूम कॉलेज गर्ल ‘सेल्वी’ अपनी सिचुएशन के कारण एक जिम्मेदार महिला बन जाती है। फैंस को यह ट्रैक काफी ज्यादा पसंद आया और फिल्म को उन्होंने काफी अच्छा रिएक्शन भी दिया यह उस समय की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक मानी जाती हैं।  

आप भी देख सकते हैं यह क्लासिकल फिल्म 

अगर आप क्लासिकल फिल्म को देखना चाहते हैं तो यह अमेजॉन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है। यह फिल्म 1976 में बनी है फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ी है, क्योंकि इसमें रिश्तो की कठिनाइयों और इमोशंस को काफी अच्छे से दिखाया गया है। 

