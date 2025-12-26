Bhojpuri Special: क्या आप जानते हैं? अजय देवगन ने भी किया है भोजपुरी फिल्म में काम, मनोज तिवारी के साथ मिलकर हिला दिया था यूपी-बिहार!

बॉलीवुड के कई बड़े सितारों ने भोजपुरी फिल्मों में काम किया है, जिनमें अमिताभ बच्चन(Amitabh Bachchan), हेमा मालिनी(Hema Malini) और जया बच्चन (Jaya Bachchan) जैसे दिग्गज नाम शामिल हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अजय देवगन(Ajay Devgan) भी एक भोजपुरी फिल्म का हिस्सा रह चुके हैं? उन्होंने साल 2006 में मनोज तिवारी के साथ फिल्म ‘धरती कहे पुकार के'(Dharti Kahe Pukar Ke) में काम किया था.

इस फिल्म में अजय के साथ एक्ट्रेस शरबानी मुखर्जी थीं, जिन्हें आपने फिल्म ‘बॉर्डर’ में सुनील शेट्टी के अपोजिट देखा होगा. फिल्म का निर्देशन असलम शेख ने किया था. अजय देवगन की मौजूदगी का फिल्म को जबरदस्त फायदा मिला और यह बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही.

फिल्म में अजय देवगन का किरदार

फिल्म में अजय देवगन ने एसपी कुणाल सिंह की भूमिका निभाई है. कहानी में मनोज तिवारी और अजय देवगन मिलकर गांव को धमकाने वाले गुंडे वीर मोंगिया के खिलाफ जंग छेड़ते हैं। फिल्म का एक यादगार सीन वह है, जहां मनोज तिवारी पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और अजय देवगन ऐन मौके पर पहुंचकर गुंडों से मुकाबला करते हुए उनकी जान बचाते हैं। इस फिल्म को दर्शकों के साथ-साथ आलोचकों (Critics) से भी काफी पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे.

जब सुपरस्टार को देखने के लिए ‘छोटा पड़ गया’ स्टेडियम

फिल्म की शूटिंग और इसके प्रमोशन के दौरान अजय देवगन की लोकप्रियता का आलम यह था कि उन्हें देखने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ती थी. बताया जाता है कि फिल्म के एक मुख्य हिस्से की शूटिंग और प्रमोशन के वक्त जब अजय देवगन पहुंचे, तो वहां के स्टेडियम में भारी भीड़ जमा हो गई थी. लोग अपने चहेते ‘सिंघम’ की एक झलक पाने के लिए बेताब थे, जिसके चलते सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने पड़े थे. बॉलीवुड के किसी बड़े सुपरस्टार का भोजपुरी फिल्म के लिए जमीनी स्तर पर ऐसा क्रेज पहले कभी नहीं देखा गया था. अजय देवगन की इसी स्टार पावर का नतीजा था कि फिल्म ने सिनेमाघरों में बंपर ओपनिंग ली.

‘ सिंघम’ से 5 साल पहले आई थी यह फिल्म

अजय देवगन ने जब इस भोजपुरी फिल्म में काम किया, तब वे बॉलीवुड के एक स्थापित सुपरस्टार बन चुके थे. यह फिल्म उनके ‘सिंघम’ (2011) अवतार से 5 साल पहले यानी 2006 में आई थी, जब वे ‘गंगाजल’ और ‘गोलमाल’ जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों से पूरे देश में मशहूर थे. उनके इसी भारी-भरकम स्टारडम का असर था कि शूटिंग के दौरान यूपी-बिहार के शहरों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई थी. एक समय तो ऐसा आया जब अजय देवगन की एक झलक पाने के लिए पूरे का पूरा स्टेडियम प्रशंसकों की भीड़ से खचाखच भर गया और सुरक्षा संभालना मुश्किल हो गया. बॉलीवुड के किसी बड़े अभिनेता का क्षेत्रीय सिनेमा के लिए ऐसा क्रेज आज भी एक मिसाल माना जाता है.

यूट्यूब पर बनाया रिकॉर्ड

इस सुपरहिट फिल्म के राइट्स ‘टी-सीरीज हमार भोजपुरी’ चैनल के पास हैं. आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं, जहां अब तक इसे 1 करोड़ 83 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

फिल्म में ‘आइटम क्वीन’ संभावना सेठ ने भी परफॉर्म किया है. फिल्म के गाने भी काफी लोकप्रिय हुए थे, जिन्हें मनोज तिवारी, कैलाश खेर, उदित नारायण, सोनू कक्कड़ और अनुराधा पौडवाल जैसे बड़े गायकों ने आवाज दी है. फिल्म का संगीत धनंजय मिश्रा ने तैयार किया और बोल विनय बिहारी ने लिखे थे.