Home > मनोरंजन > ‘अजब प्रेम की गजह कहानी’ के सेट पर शुरू हुई थी डेटिंग? रणबीर-कैटरीना के रिश्ते पर बोले एक्टर, कहा; ‘सेट पर….’

‘अजब प्रेम की गजह कहानी’ के सेट पर शुरू हुई थी डेटिंग? रणबीर-कैटरीना के रिश्ते पर बोले एक्टर, कहा; ‘सेट पर….’

हाल ही में अजब प्रेम की गज़ब कहानी' के अभिनेता विश्वनाथ ने रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ के बीच फिल्म की शूटिंग के दौरान ही अफेयर शुरू होने के मुद्दे पर अपनी राय रखी. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा.

By: Shivangi Shukla | Published: June 13, 2026 3:00:24 PM IST

'अजब प्रेम की गजह कहानी' के सेट पर शुरू हुई थी डेटिंग
'अजब प्रेम की गजह कहानी' के सेट पर शुरू हुई थी डेटिंग


रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ काफी लंबे समय तक रिलेशनशिप में थे, हालांकि अब दोनों अलग हो गए हैं और अपनी-अपनी शादीशुदा जिंदगी में व्यस्त हैं. हाल ही में अजब प्रेम की गज़ब कहानी’ के अभिनेता विश्वनाथ ने दोनों के बीच फिल्म की शूटिंग के दौरान ही अफेयर शुरू होने के मुद्दे पर अपनी राय रखी.

अभिनेता विश्वनाथ के हालिया इंटरव्यू में जब होस्ट सिद्धार्थ कन्नन ने उनसे रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ के बीच सेट पर हुए रोमांस के बारे में पूछा, तो उन्होंने इससे इनकार करते हुए कहा कि राजकुमार संतोषी की फिल्म के सेट पर ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता.

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एक्टर ने राजकुमार संतोषी को लेकर कही बड़ी बात 

अपने पॉडकास्ट पर, सिद्धार्थ कन्नन ने विश्वनाथ से पूछा, “रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ का रोमांस अजब प्रेम की गजब कहानी के सेट पर शुरू हुआ, आपने क्या देखा?” इस पर उन्होंने जवाब , “सेट पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, सर. राजकुमार संतोषी जी वहां थे- उनके सामने कुछ भी हो सकता था? सेट पर हर कोई बेहद अनुशासित और आज्ञाकारी था. राजकुमार संतोषी सर राजा हैं; वह एक शेर की तरह हैं। वह हर किसी को कहानी और उनके पात्रों में गहराई से डूबे रखते हैं, और साथ ही वह लोगों को इतना लाड़-प्यार देते हैं और उनका इतना अच्छा ख्याल रखते हैं. मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा है.”

कैटरीना कैफ की तारीफ के बांधे पुल

विश्वनाथ ने कैटरीना कैफ की मेहनत और फिटनेस की भी तारीफ की. उन्होंने कहा, “रणबीर सहित हम सभी, कैटरीना के समर्पण और शारीरिक फिटनेस से आश्चर्यचकित थे. एक सीन था जहां उन्हें नाव से सीढ़ी चढ़नी थी और पुल तक पहुंचना था, और कैटरीना अविश्वसनीय रूप से तेजी से ऊपर चढ़ गईं. उन्होंने अपनी संवाद डिलीवरी पर भी बहुत मेहनत की. जब समर्पण की बात आई, तो कैटरीना पूरी टीम में सबसे ऊपर थीं. हम सभी ने सेट पर एक साथ बहुत मज़ा किया.”

रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ के बारे में

खबरों के मुताबिक, रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ को ‘अजब प्रेम की गजब कहानी’ के सेट पर प्यार हो गया था. हालांकि उन्होंने इस बारे में चुप्पी साध रखी थी, लेकिन जल्द ही उन्हें कई कार्यक्रमों और पार्टियों में साथ देखा जाने लगा, जिससे उनके रिश्ते की अफवाहें और भी फैल गईं. 2014-2015 के आसपास, दोनों के एक साथ रहने की भी खबरें आईं. हालांकि, 2016 में खबरें आईं कि छह साल के रिश्ते के बाद उनका ब्रेकअप हो गया है. वर्तमान में कैटरीना कैफ की शादी अभिनेता विक्की कौशल से हो चुकी है, जबकि रणबीर कपूर ने आलिया भट्ट से शादी की है.

Tags: bollywoodentertainment
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