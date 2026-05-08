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सोशल मीडिया पर सलमान खान की Photos हुईं वायरल, भाईजान के नए लुक को देखकर फटी रह जाएंगी आंखें, जानें क्या है वजह

सोशल मीडिया पर सलमान खान की फोटोज खूब वायरल हो रही हैं. इन फोटोज में सलमान को काफी स्लिम लुक में देखा जा सकता है. जानकारी के अनुसार सलमान खान ने अपने नए प्रोजेक्ट के लिए अपना वजन कम किया है.

By: Shivangi Shukla | Published: May 8, 2026 1:22:29 PM IST

सलमान खान
सलमान खान


हाल ही में सलमान खान की कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. इन फोटोज को देखकर लग रहा है, सलमान ने अपना वजन काफी कम किया है.

बता दें कि सलमान खान इन दिनों नयनतारा के साथ अपनी अगली फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं. हाल ही में वो एक दिव्यांग फैन के साथ पोज देते हुए नजर आए, जिसमें वो पहले से ज्यादा फिट नजर आ रहे हैं.

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सलमान खान का नया लुक 

वायरल पोस्ट को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि सलमान ने लगभग 7-8 किलो वजन कम किया है. वायरल तस्वीर में सलमान एक युवा दिव्यांग फैन के साथ पोज देते हुए दिख रहे हैं. उन्होंने एक सादी फुल-स्लीव टी-शर्ट और जींस पहनी हुई है, जिसमें उनका वजन पहले से काफी कम दिखाई दे रहा है. तस्वीर में एक्टर का यह नया लुक लोगों का ध्यान खींच रहा है.

नयनतारा के साथ शेयर करेंगे स्क्रीन

जानकारी के अनुसार सलमान खान, डायरेक्टर वामशी पैदिपल्ली की अगली फिल्म में नयनतारा के साथ मुख्य भूमिका में नजर आएंगे. फिलहाल इस फिल्म को  SVC63 नाम दिया गया है. फिल्म की शूटिंग अप्रैल में एक पारंपरिक मुहूर्त सेरेमनी के साथ शुरू हो चुकी है. सूत्रों के अनुसार यह फिल्म एक हाई-एनर्जी एक्शन ड्रामा होगी, जिसे 2027 में बड़े पैमाने पर सिनेमाघरों में रिलीज करने की योजना बनाई जा रही है. बता दें कि पिछले कुछ महीनों से, सलमान खान अपनी वॉर ड्रामा फिल्म ‘मातृभूमि’ की शूटिंग में व्यस्त थे. इस फिल्म में वो चित्रांगदा सिंह के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे.

नयनतारा  के बारे में 

नयनतारा एक भारतीय अभिनेत्री और निर्माता हैं, जो तमिल, तेलुगु और मलयालम फ़िल्मों में अपने काम के लिए जानी जाती हैं. वो भारत की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्रियों में से एक हैं. वह एकमात्र दक्षिण भारतीय अभिनेत्री थीं जिन्हें 2018 में फोर्ब्स इंडिया की “सेलिब्रिटी 100” सूची में शामिल किया गया था. दो दशकों से ज़्यादा लंबे करियर में, वह 75 से ज़्यादा फ़िल्मों में नज़र आ चुकी हैं और उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं, जिनमें पाँच फ़िल्मफ़ेयर अवार्ड्स साउथ, तीन तमिलनाडु राज्य फ़िल्म पुरस्कार, एक नंदी पुरस्कार और सात SIIMA पुरस्कार शामिल हैं.

Tags: bollywoodentertainmentsalman khan
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