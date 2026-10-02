Home > मनोरंजन > क्या सच में Salman Khan ने उठाया था Aishwarya पर हाथ? पूछे जाने पर भाईजान ने तोड़ दी थी टेबल; बोले- ‘मुझे नहीं लगता फिर वो बच पाती’

क्या सच में Salman Khan ने उठाया था Aishwarya पर हाथ? पूछे जाने पर भाईजान ने तोड़ दी थी टेबल; बोले- ‘मुझे नहीं लगता फिर वो बच पाती’

Salman Aishwarya Breakup: बेशक ऐश्वर्या और सलमान अलग हो गए हों. लेकिन सलमान खान और ऐश्वर्या के प्यार के किस्से अब भी जिंदा हैं. वहीं हर किसी के मन में सवाल उठता है कि दोनों अलग क्यों हुए या फिर क्या सच में Salman Khan ने Aishwarya Rai पर हाथ उठाया था?

By: Heena Khan | Last Updated: October 2, 2026 2:23:48 PM IST

Salman khan aishwarya breakup
Salman khan aishwarya breakup


Salman Aishwarya Breakup: बेशक ऐश्वर्या और सलमान अलग हो गए हों. लेकिन सलमान खान और ऐश्वर्या के प्यार के किस्से अब भी जिंदा हैं. वहीं हर किसी के मन में सवाल उठता है कि दोनों अलग क्यों हुए या फिर क्या सच में Salman Khan ने Aishwarya Rai पर हाथ उठाया था. वहीं आज हम आपको इससे जुड़ी एक अहम बात बताने जा रहे हैं. सलमान खान का एक पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर फिर से सामने आया है, जिसमें वो ऐश्वर्या राय के साथ अपने कथित रिश्ते और फिजिकल अब्यूज़ के आरोपों पर बात कर रहे हैं. वायरल क्लिप में, बॉलीवुड सुपरस्टार जाने-माने पत्रकार प्रभु चावला से ऐश्वर्या के साथ अपने ब्रेकअप के बाद अपने इक्वेशन के बारे में बात करते दिख रहे हैं. बातचीत के दौरान, सलमान ने उन आरोपों को भी पूरी तरह से नकार दिया कि उन्होंने एक्ट्रेस के साथ फिजिकल अब्यूज़ किया था और सवाल का जवाब देते हुए टेबल पर भी मारा था.

ऐश्वर्या राय के साथ अपने रिश्ते पर सलमान खान

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फिर से सामने आए इंटरव्यू में, प्रभु चावला ने सलमान से महिलाओं के साथ उनके रिश्तों के बारे में पूछा और खास तौर पर ऐश्वर्या का ज़िक्र किया. उन्होंने पूछा, ‘आपकी महिलाओं के साथ टकराव क्यों रहता है लाइफ में? जो आपकी लाइफ में आती है, जैसे ऐश्वर्या राय के साथ टकराव हुआ न आपका. सलमान ने जवाब दिया, ‘जी, सर.’ जब उनसे पूछा गया कि उनके बीच क्या हुआ था, तो सलमान ने कहा, ‘सर, वो मेरी दोस्त थी, अब दोस्ती नहीं रही. इतनी सी बात है.’

सलमान ने आगे इशारा किया कि वो ऐसे रिश्ते पर बात नहीं करना चाहते जो पहले ही खत्म हो चुका है.  उन्होंने कहा ‘सर, अब वो हैं नहीं लाइफ में. क्यों उनकी बात करें? अब उनकी लाइफ हैं, वो आगे जाएं. एक बात भूल चुके हैं. सब आगे जाते हैं लाइफ के अंदर. फिर ये बात वापस से आए. लाइफ चलती रहती है, सर,’ ब्रेकअप के बारे में बात करते हुए, सलमान ने कहा, ‘आपकी लड़ाई होती है, इसलिए आप ब्रेक अप करते हैं. आपकी आपस में बनती नहीं है, इसलिए आप ब्रेक अप करते हैं.’

Prabhu Chawla infamous interview with Salman Khan where he confronts him about being physically abusive towards Aishwarya.
by u/Repulsive-Bunch-4126 in bollynewsandgossips

सलमान ने फिजिकल अब्यूज के आरोपों से इनकार किया

फिर बातचीत हिंसा के आरोपों पर आ गई. प्रभु ने सलमान से कहा, ‘ये आप हाथापाई करते हैं, फिजिकल हो जाते हैं, ये सब गलत लगता है मेरे को. आपकी शकल देखकर गलत लगता है. उनका जवाब देते हुए सलमान ने कहा, ‘सर, देखिए सर, अगर मैं हाथापाई करता होता ( इस दौरान सलमान टेबल पर हाथ मारते हैं] और बोलते हैं-जैसे कि ये’ टेबल पर ज़ोर से मारने के बाद सलमान ने पूछा, ‘सर, वो कोई झेल सकता है, सर?’ एक्टर ने इंटरव्यू के दौरान कहा कि उनके बारे में कुछ कहानियों को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया ताकि उन्हें और सेंसेशनल बनाया जा सके. सलमान ने बाद में एक और इंटरव्यू में उसी बातचीत का ज़िक्र किया और याद किया कि उन्होंने टेबल पर कितनी ज़ोर से मारा था.

सलमान ने कहा, ‘मेरा मतलब है, एक जर्नलिस्ट थे, प्रभु चावला, जिन्होंने मुझसे बहुत पहले यह पूछा था, तो मैंने बस टेबल पर ज़ोर से मारा, और वो चौंक गए; टेबल सच में टूट गई.’उन्होंने आगे कहा, ‘मेरा मतलब है, अगर मैं किसी को मारता हूँ, तो ज़ाहिर है कि यह एक लड़ाई है; मुझे गुस्सा आएगा. मैं उसे मारूँगा और अपनी पूरी कोशिश करूँगा. मुझे नहीं लगता कि वो बच पाती.’

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Tags: Aishwarya Raibollywoodhome-hero-pos-4salman khan
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