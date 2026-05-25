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सलमान खान ने डिलीट कर दिया इंस्टाग्राम अकाउंट? सोशल मीडिया पर मची हलचल, फैंस हुए हैरान

Salman Khan Instagram Account: सोमवार यानी 25 मई को सलमान खान का इंस्टाग्राम अकाउंट कुछ समय के लिए डिएक्टिवेट हो गया था. इसके बाद से उनके फैंस हैरान हो गए थे. हालांकि, कुछ ही मिनटों में इसे बहाल कर दिया गया, जिससे सुपरस्टार के प्रशंसकों ने राहत की सांस ली.

By: Kamesh Dwivedi | Last Updated: May 25, 2026 4:45:58 PM IST

सलमान खान
सलमान खान


Salman Khan Instagram Account: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान का आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट सोमवार 25 मई को अचानक गायब हो गया. इसके बाद सोशल मीडिया पर हलचल मच गई. हर कोई उनका प्रोफाइल ढूंढ़ने लगा, लेकिन लोग उनके पोस्ट नहीं देख पा रहे थे. ये तुरंत ही चर्चा का विषय बन गई और यहीं से तरह-तरह की अफवाहें फैलने लगीं, जैसे कि शायद कोई साइबर हमला हुआ हो या जानबूझकर अकाउंट बंद किया गया हो आदि. करीब 30 मिनट के बाद उनका इंस्टा अकाउंट वापस आ गया. हालांकि सलमान ने इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान या स्पष्टीकरण जारी नहीं किया. 

क्यों डिलीट किया अकाउंट?

इस घटना को लेकर सलमान खान ने कोई आधिकारिक बयान या स्पष्टीकरण जारी नहीं किया, लेकिन उनका इंस्टाग्राम कुछ देर के लिए ही गायब होना चर्चा का विषय बन गया. ये मामला उस घटना के कुछ ही दिनों बाद हुआ जब उन्होंने सार्वजनिक रूप से इंस्टाग्राम पर पैपराज़ी को अस्पताल के बाहर उनका पीछा करने और तस्वीरें लेने के लिए आक्रामक तरीके से दौड़ाने के लिए फटकार लगाई थी. हालांकि, कुछ देर के लिए अकाउंट डिएक्टिवेशेन महज़ एक तकनीकी गड़बड़ी का परिणाम हो सकती है. 

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पैपराजी पर भड़के थे सलमान खान

बीते बुधवार (20 मई) को सुबह करीब 2 बजे साझा किए गए अपने पोस्ट में, सुपरस्टार ने मीडिया के असंवेदनशील व्यवहार पर आक्रोश व्यक्त किया. और कहा कि उन्होंने हमेशा मीडिया का समर्थन किया है, लेकिन मुश्किल समय में ध्यान आकर्षित करने की कोशिशें उन्हें मंज़ूर नहीं हैं. उन्होंने यह भी कहा कि वे अब भी अपने रुख पर अडिग हैं और इस स्थिति के जवाब में उन्होंने कहा कि वे लड़ना नहीं भूले हैं. 

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Tags: salman khan
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