क्या रेखा की वजह से उनके पति ने की थी आत्महत्या? सास ने कह दिया था डायन, आखिर क्या हुआ था ऐसा?

अभिनेत्री रेखा का निजी जीवन अक्सर सुर्खियों में रहा है. 1990 में, अभिनेत्री की मुलाकात दिल्ली के व्यवसायी मुकेश अग्रवाल से दोस्तों के माध्यम से हुई और दोनों ने जल्द ही शादी करने का फैसला कर लिया. लेकिन फिर कुछ महीनों बाद ही उनके पति ने आत्महत्या कर ली. इसके लिए रेखा पर कई आरोप लगे. एक्ट्रेस की सास ने उन्हें डायन तक कह दिया था. चलिए जानते हैं पूरी कहानी.

कब हुई रेखा और मुकेश अग्रवाल की मुलाकात?

रेखा की मुलाकात मुकेश अग्रवाल से 1990 के शुरुआती महीनों में आपसी दोस्तों के ज़रिए हुई थी. उस समय रेखा फिल्मों से ब्रेक लेना चाहती थीं. मुकेश अग्रवाल उनसे दो साल बड़े थे और उनकी भी यही इच्छा थी. मुकेश दिल्ली में रहते थे और रेखा मुंबई में, लेकिन कुछ मुलाकातों के बाद ही दोनों को लगा कि वे शादी के लिए तैयार हैं. 2004 में सिमी गरेवाल से बातचीत के दौरान जब रेखा से पूछा गया कि क्या यह अरेंज मैरिज थी, तो उन्होंने बस इतना कहा था कि वह प्यार तो बिल्कुल नहीं था. उन्होंने मुकेश अग्रवाल को अजनबी बताया.

रेखा ने कहा था उन्हें एहसास हो गया ता रिश्ता नहीं चल पाएगा

शादी के बाद जब रेखा और हनीमून के लिए लंदन गए और कुछ दिन साथ बिताने के बाद एक्ट्रेस को वास्तविकता का एहसास होने लगा. कुछ महीनों बाद उन्होंने तलाक के लिए अर्जी दे दी. अभिनेत्री ने एक इंटरव्यू में बताया था, ‘हमारे रिश्ते में एक ऐसा मोड़ आया जब हम दोनों ने यह तय कर लिया कि हमारी असंगति इतनी बढ़ गई है कि इसे दूर करना असंभव है और हमें दोस्तों की तरह अलग हो जाना चाहिए. जैसा कि तलाक के कागजात से स्पष्ट है, यह निर्णय आपसी सहमति से लिया गया था. मुकेश से तलाक के कागजात छिपाने का कोई कारण नहीं था क्योंकि वह इसमें शामिल थे.’

क्या रेखा थीं आत्महत्या की वजह?

शादी के अनबन के कारण दोनों दूर रहने लगे थे. एक दिन अचानक खबर आई कि रेखा के पति मुकेश अग्रवाल ने आत्महत्या कर ली है. लेकिन उस समय रेखा अपने एक शो के कारण अमेरिका में थी और वे अपने पति के अंतिम संस्कार में भी नहीं आई. लेकिन जब वे इंडिया लौटी तो उन्हें लोगों के गुस्से और उनके तिरस्कार का सामना करना पड़ा. एक्ट्रेस की किस्मत ही ऐसी थी कि उन्हें यह सब सहना पड़ा.

सास ने कहा डायन

रेखा के पति मुकेश अग्रवाल के निधन की बाद उनकी सास ने रेखा को दोषी ठहराया. रेखा को ‘चुड़ैल’ कहा गया. यहां तक कि पूरी इंडस्ट्री भी उनके खिलाफ हो गई. ये बात खुद एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में बताई थी.

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