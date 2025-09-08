बाहुबली से जुड़े सबसे बड़े राज का बोनी कपूर ने किया खुलासा… क्यों नहीं बनीं श्रीदेवी शिवगामी

Why Shridevi Rejected Baahubali: काफी सारी फिल्में ऐसी होती है जो रिलीज होने के बाद सुपर डुपर हिट हो जाती है उन्हें में से एक एस एस राजामौली की फिल्म बाहुबली है जिसने इंडियन सिनेमा में इतिहास रचा है। बाहुबली फिल्म के हर एक किरदार को लेकर काफी ज्यादा चर्चा होती है चाहे वह बाहुबली का किरदार हो या फिर शिवगामी का किरदार हो, लेकिन क्या आप यह बात नहीं जानते होंगे कि इस सुपरहिट प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहले शिवगामी का रोल श्रीदेवी को ऑफर हुआ था। लेकिन कुछ बात नहीं बन पाई और इसके कारण इंडस्ट्री में काफी बड़ा एक विवाद भी खड़ा हुआ।

क्या प्रोड्यूसर्स ने बनाई गलतफहमियां ?

बोनी कपूर ने अपने हाल ही के इंटरव्यू में यह बात का खुलासा किया है कि श्रीदेवी को बाहुबली फिल्म के शिवगामी रोल ऑफर हुआ था लेकिन प्रोड्यूसर्स में कई गलत बातें फैला रही थी।बोनी कपूर ने इस बात का भी खुलासा किया की राजामौली खुद उनके घर आए थे और फिल्म को लेकर श्रीदेवी और उनके बीच काफी लंबा द्वारा डिस्कशन भी हुआ था। लेकिन जब प्रोड्यूसर्स ने कम पैसे ऑफर किए थे और बाद में राजामौली को गलत – गलत बातें बताई उन्होंने कहा कि श्रीदेवी ने 10 करोड़ फीस मांगी है, होटल का पूरा एक फ्लोर माँगा हैं।

श्रीदेवी की प्रोफेशनल इमेज पर सवाल क्यों ?

श्रीदेवी बिल्कुल भी नॉन प्रोफेशनल नहीं है उन्होंने कहा कि जब श्री देवी यश चोपड़ा और राकेश रोशन और राघवेंद्र राव जैसे बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम कर चुकी हैं तो उन्हें कोई कैसे नॉन प्रोफेशनल कह सकता हैं। बोनी ने आगे ये भी बताया की श्री देवी की सिर्फ एक शर्त थी की फिल्म की शूटिंग ऐसे समय में हो जब उनके बच्चों की छुट्टियां हो इसके अलावा उन्होंने कोई भी डिमांड नहीं की थी।

राजामौली को हुआ पछतावा और इस कंट्रोवर्सी का हुआ एन्ड

जब हम किस्सा मीडिया में आया था तो श्रीदेवी ने कहा था कि उन्होंने 50 साल इंडस्ट्री में काम किया है और अगर वो नॉन प्रोफेशनल होती तो इतने बड़े मुकाम पर नहीं पहुंच पाती बाद में राजामौली ने माना कि उनकी कई गई बातों से उन्हें काफी ज्यादा पछतावा है और उन्हें ऐसा कुछ भी एक्ट्रेस के खिलाफ नहीं देना बोलना चाहिए था।