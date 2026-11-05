Yuzvendra Chahal Dhanashree: जब प्रेग्नेंट थी धनश्री तब चहल ने छोड़ा साथ! क्या सच में RJ महवश ने कही ऐसी बात?

Yuzvendra Chahal Dhanashree Controversy: RJ महवश और युजवेंद्र चहल क्रिकेटर के धनश्री वर्मा से तलाक के बाद अपने रिश्ते की अफवाहों को लेकर सुर्खियों में रहे. अब, एक्स-कपल के तलाक के एक साल बाद, RJ महावश का एक पुराना इंटरव्यू सामने आया है जिसमें वो किसी के बारे में बात करती हैं जिसने अपनी पत्नी को तब धोखा दिया जब वो प्रेग्नेंट थीं. इंटरनेट इस नतीजे पर पहुँचा है कि वो चहल के बारे में बात कर रही हैं, लेकिन यहाँ एक फैक्ट चेक है.

RJ महवश ने किस पर लगाए इल्जाम

जबकि पिंकविला के साथ इंटरव्यू का एक हिस्सा सामने आया है जिसमें RJ महवश कह रही हैं, “हे भगवान, जिस चीज़ से ऊपर वाला आपको बचाता है, इस आदमी का तलाक इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को धोखा दिया. जो धोखेबाज होता है वो हमेशा धोखेबाज होता है और इसे कोई नहीं बदल सकता.” इंटरनेट ने मान लिया कि वो चहल के बारे में बात कर रही हैं, लेकिन असल में, वो एक लड़के द्वारा धोखा दिए जाने के बारे में बात कर रही थीं जब वो सिर्फ 19 साल की थीं. पॉडकास्ट के दूसरे हिस्से में वो बताती हैं कि जब वो अलीगढ़ में थीं, तो फेसबुक के ज़रिए इस लड़के से कैसे मिलीं, और ये लड़का भी वहीं का था. इस बीच, ये बात सब जानते हैं कि युजवेंद्र चहल हरियाणा से हैं.

Ramayana Review: भारतीय सिनेमा का… ब्लॉकबस्टर है या उम्मीदों पर फिरा पानी? ‘रामायण’ के रिव्यू में सामने आई ये बातें

युजवेंद्र चहल और धनश्री का रिश्ता

युजवेंद्र चहल और धनश्री 2020 में COVID-19 की वजह से लगे लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन डांस क्लास के ज़रिए एक-दूसरे से मिले थे. दिसंबर 2020 में, उन्होंने गुड़गांव में एक शानदार पारंपरिक समारोह में शादी कर ली. फरवरी 2025 में, दोनों को बांद्रा फैमिली कोर्ट के बाहर देखा गया. उन्होंने आपसी सहमति से तलाक के लिए एक जॉइंट अर्जी दी थी और ज़रूरी छह महीने के वेटिंग पीरियड में छूट की रिक्वेस्ट की थी. कुछ हफ़्ते बाद, मुंबई फैमिली कोर्ट ने उन्हें तलाक का आदेश दे दिया, जिससे उनका सेपरेशन ऑफिशियल हो गया.