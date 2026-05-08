फिल्म इंडस्ट्री में भी रंगभेद? ‘काले’ रंग ने एक्टर से छीना काम, शूटिंग से 3 दिन पहले किया गया रिप्लेस

दिब्येंदु भट्टाचार्य ने बड़े पर्दे और ओटीटी पर अपने बहुमुखी अभिनय से एक खास मुकाम हासिल किया है. हाल ही में उनका सीरियल ‘अनदेखी’ का चौथा सीज़न रिलीज़ हुआ, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं.

हाल ही में एक्टर ने फिल्म इंडस्ट्री में नस्लवाद और रंगभेद का सामना करने के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि कैसे लोग आज भी त्वचा के रंग के आधार पर भेदभाव करते हैं.

बताया व्यक्तिगत अनुभव

दिब्येंदु भट्टाचार्य ने एक व्यक्तिगत अनुभव साझा किया, जिसमें उन्हें विज्ञापन से कुछ ही दिन पहले हटा दिया गया था क्योंकि वे एक “काले अभिनेता” को नहीं चाहते थे. अभिनेता ने बॉलीवुड बबल से बातचीत के दौरान बताया, “यह एक गंभीर समस्या है और इसकी जड़ें गहरी हैं. कुछ ही दिन पहले मुझे एक विज्ञापन के लिए चुना गया था और चार-पांच दिन तक बातचीत चली और सिर्फ तीन दिन बाद शूटिंग होनी थी. तो मैंने उनसे पूछा, क्या हम शूटिंग करेंगे या नहीं? उन्होंने कहा, ‘ नहीं दादा, आपको रिप्लेस किया है क्योंकि आप काले हो और काला एक्टर नहीं चाहिए.”

करियर

काम के मोर्चे पर बात करें तो दिब्येंदु भट्टाचार्य हाल ही में अनदेखी सीजन 4 में नजर आए, जिसमें हर्ष छाया, सूर्या शर्मा, अंकुर राठी और गौतम रोडे भी अहम भूमिकाओं में हैं. यह सीरीज 1 मई को सोनीलिव पर रिलीज हुई है. दिब्येंदु भट्टाचार्य इस शो में डीएसपी बरुण घोष का किरदार निभा रहे हैं. उन्होंने ब्लैक फ्राइडे, क्रिमिनल जस्टिस और महारानी जैसी पॉपुलर सीरीज में काम किया है, जहां उनके अभिनय की खूब तारीफ हुई. इसके अलावा देव डी, जामतारा और रॉकेट बॉयज़ में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.