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डिलीवरी बॉय को दीया मिर्जा के बेटे ने दिया ‘पर्यावरण का ज्ञान’, लेकिन ट्रोलर्स के निशाने पर आ गईं अभिनेत्री; जानिए क्या बोले यूजर्स

Dia Mirza: बॉलीवुड अभिनेत्री दीया मिर्जा को इन दिनों यूजर्स द्वारा आलोचनाओं का सामना करना पड़ा. क्योंकि उनके 5 साल के बेटे ने डिलीवरी बॉय को पर्यावरण का ज्ञान दिया. जानिए पूरी बात.

By: Kamesh Dwivedi | Published: June 30, 2026 11:53:11 AM IST

दीया मिर्जा
दीया मिर्जा


एक्ट्रेस दीया मिर्जा ने हाल ही में एक घटना साझा की, जिसमें उनके बेटे ने प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करने पर एक डिलीवरी बॉय को टोक दिया था. इस किस्से को साझा करने के बाद सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने उनकी आलोचना शुरू कर दी, जिसके चलते वह ट्रोलर्स के निशाने पर आ गईं.

किस बात पर ट्रोल हुईं दीया मिर्जा?

हाल ही में दीया मिर्जा, एक्ट्रेस सोहा अली खान के पॉडकास्ट में शामिल हुईं  थी. जहां उन्होंने जलवायु परिवर्तन और प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल के सख्त खिलाफ होने की बात की. इसके अलावा उन्होंने अपने 5 वर्षीय बेटे का एक किस्सा सुनाया, जिसमें उनके बेटे ने प्लास्टिक बैग और प्लास्टिक स्ट्रॉ में नारियल लाने वाले डिलीवरी बॉय को खूब खरी-खोटी सुनाई. 
 
पॉडकास्ट पर बात करते हुए अभिनेत्री ने कहा, ‘नारियल वाला नारियल लेकर आया था और प्लास्टिक की थैलियों और प्लास्टिक के स्ट्रॉ में नारियल पानी देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है. बेचारा लड़का, उसे पता नहीं था कि वो किसे नारियल दे रहा है. तो अव्यान (एक्ट्रेस का बेटा) ने दरवाजा खोला और कमर पर हाथ रखकर बोला, ‘भैया, प्लास्टिक में लेकर आए हैं, हमारे घर में प्लास्टिक की अनुमति नहीं है, आप उसे प्लास्टिक से निकालो, उसे नीचे रखो और प्लास्टिक और स्ट्रॉ लेकर जाओ.’



क्या बोल रहे नेटिजंस?

पॉडकास्ट के दौरान सोहा अली खान ने अव्यान के व्यवहार की तारीफ की, लेकिन सोशल मीडिया पर कई लोगों ने न तो बच्चे के रवैये को पसंद किया और न ही दीया मिर्जा के इस किस्से को साझा करने के तरीके को. यह क्लिप देखते ही देखते वायरल हो गया और यूजर्स ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. एक यूजर ने दीया को ‘घमंडी’ बताते हुए लिखा कि जब कोई व्यक्ति गर्मी में मेहनत करके सेवा दे रहा हो, तो उससे सम्मान और विनम्रता से बात करनी चाहिए. यूजर ने यह भी कहा कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता जरूरी है, लेकिन किसी से बात करने का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है. वहीं अन्य लोग भी तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. 

यह खबर भी पढ़ें: बॉलीवुड का वो सुपर विलन जिसने पाकिस्तान को आंखों में आंख डालकर दी चेतावनी, अफगानिस्तान के बीहड़ में जाकर की शूटिंग, कौन है वो?

Tags: bollywoodDia Mirza
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