Home > मनोरंजन > जब सैकड़ों मर्दों के सामने उतारने पड़े थे कपड़े! एक गाने की शूटिंग के लिए Diya Mirza को भूलनी पड़ी थी सारी शर्म; फिर जो हुआ…

जब सैकड़ों मर्दों के सामने उतारने पड़े थे कपड़े! एक गाने की शूटिंग के लिए Diya Mirza को भूलनी पड़ी थी सारी शर्म; फिर जो हुआ…

Diya Mirza Song: एक्ट्रेस दीया मिर्ज़ा ने याद किया कि कैसे उन्हें गाना 'मुझे तुमसे मोहब्बत है' की शूटिंग के लिए 'सैकड़ों पुरुषों' के सामने 'कपड़े उतारने' पड़े थे. उन्होंने बताया कि शुरू में उन्हें हिचकिचाहट हो रही थी क्योंकि उन्हें अपने शरीर को लेकर आत्मविश्वास महसूस नहीं हो रहा था.

By: Heena Khan | Published: August 28, 2026 1:56:16 PM IST

diya mirza
diya mirza


Diya Mirza Song: एक्ट्रेस दीया मिर्ज़ा ने याद किया कि कैसे उन्हें गाना ‘मुझे तुमसे मोहब्बत है’ की शूटिंग के लिए ‘सैकड़ों पुरुषों’ के सामने ‘कपड़े उतारने’ पड़े थे. उन्होंने बताया कि शुरू में उन्हें हिचकिचाहट हो रही थी क्योंकि उन्हें अपने शरीर को लेकर आत्मविश्वास महसूस नहीं हो रहा था. लेकिन, दीया को यह अनुभव काफी आज़ादी देने वाला लगा. यह गाना इमरान हाशमी के साथ उनकी 2004 की फिल्म ‘तुमसा नहीं देखा’ के लिए शूट किया गया था.

इस दिन आया दिया के अंदर कॉन्फिडेंस 

दीया मिर्ज़ा ने बॉलीवुड बबल को बताया, ‘इसने मुझे ऐसे आज़ाद किया जैसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था. और जिस आत्मविश्वास के साथ मैं गाना परफॉर्म कर पाई, वो इसलिए था क्योंकि वैभवी मर्चेंट इस गाने की कोरियोग्राफर थीं. और इस पर काम करने वाले सभी लोगों ने मुझे बहुत सुरक्षित महसूस कराया. उन्होंने आगे कहा, ‘लेकिन यह शायद उन सबसे मुश्किल कामों में से एक था जो मैंने एक लड़की के तौर पर किए हैं. क्योंकि मुझे सेट पर सैकड़ों पुरुषों के सामने लगभग सिर्फ़ अंडरवियर और ब्रा में आना पड़ा था.’ एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि उन्होंने ऐसा करने के लिए क्यों हामी भरी और कहा कि उन्हें पता था कि उनके किरदार के लिए क्या ज़रूरी है.

You Might Be Interested In

China Earthquake: चीन में आया 5.1 तीव्रता का भूकंप, नेपाल में फिर जारी हुआ बाढ़ का अलर्ट

दीया ने बताई एक्ट्रेस की जिंदगी 

दीया ने आगे कहा, ‘और यह बहुत मैं इसे कैसे समझाऊँ? ऐसा लगा, लेकिन नहीं भी लगा, क्योंकि तब तक, जब हमने गाना शूट किया, मुझे यह एहसास हो चुका था कि एक एक्टर के किरदार की सच्चाई को खोजना और आप एक किरदार के ज़रिए क्या दिखा रहे हैं, यह कितना ज़रूरी है. इसलिए मेरे लिए यह मायने नहीं रखता था कि कमरे में 500 लोग हैं या 1,000 लोग. और मुझे लगता है कि मेरे करियर के शुरुआती दौर की ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्होंने मुझे आज का कलाकार बनाया है. और अगर मैं किसी पल में बारीकियां और गहराई, या एक जीती-जागती सच्चाई ला पाती हूँ, तो यह उन चीज़ों की वजह से है जिनसे मैं 25 साल के इस सफ़र में उबर पाई हूँ. और मुझे लगता है कि यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया भी है, है ना? उम्मीद है, मैं सीखती रहूँगी और बेहतर होती रहूँगी,’

Doctor Heart Attack Video: जिम में पसीना बहा रहे थे डॉक्टर, अचानक आया कार्डियक अरेस्ट और चली गई जान

Tags: bollywoodDiya Mirza
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दोस्तों के साथ जा सकते हैं इन हिल स्टेशन्स

August 27, 2026

कौन हैं गुरुग्राम के सांसद?

August 27, 2026

किसी प्रेरणा से कम नहीं पंजाब के पूर्व सीएम की...

August 27, 2026

कौन हैं वो मुस्लिम सिंगर, जिन्होंने सावन में किया रुद्राभिषेक?

August 26, 2026

पंत को इनाम, जायसवाल को नुकसान, ICC टेस्ट रैंकिंग में...

August 26, 2026

किस सिम कार्ड में मिलेगा फास्ट इंटरनेट?

August 26, 2026
जब सैकड़ों मर्दों के सामने उतारने पड़े थे कपड़े! एक गाने की शूटिंग के लिए Diya Mirza को भूलनी पड़ी थी सारी शर्म; फिर जो हुआ…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

जब सैकड़ों मर्दों के सामने उतारने पड़े थे कपड़े! एक गाने की शूटिंग के लिए Diya Mirza को भूलनी पड़ी थी सारी शर्म; फिर जो हुआ…
जब सैकड़ों मर्दों के सामने उतारने पड़े थे कपड़े! एक गाने की शूटिंग के लिए Diya Mirza को भूलनी पड़ी थी सारी शर्म; फिर जो हुआ…
जब सैकड़ों मर्दों के सामने उतारने पड़े थे कपड़े! एक गाने की शूटिंग के लिए Diya Mirza को भूलनी पड़ी थी सारी शर्म; फिर जो हुआ…
जब सैकड़ों मर्दों के सामने उतारने पड़े थे कपड़े! एक गाने की शूटिंग के लिए Diya Mirza को भूलनी पड़ी थी सारी शर्म; फिर जो हुआ…