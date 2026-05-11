खुद के बेटे और सौतेली बेटी में फर्क नहीं करतीं दिया मिर्ज़ा, बताया ऐसे करती हैं दोनों बच्चों की परवरिश

हाल ही में एक्ट्रेस दिया मिर्ज़ा ने मदर्स डे पर बताया कि वो किस तरह से अपने दोनों बच्चों की परवरिश कर रही हैं. दिया मिर्जा के दो बच्चे हैं- एक सौतेली बेटी समायरा और एक खु का बेटा अव्यान.

बता दें कि दिया मिर्जा एक एक्ट्रेस हैं और वो मिस एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल 2000 रह चुकी हैं. उन्होंने 2001 में ‘रहना है तेरे दिल में’ से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की. उन्होंने पर्दे पर कई भूमिकाएं निभाई हैं, लेकिन पर्दे से दूर, वह अपने परिवार के साथ समय बिताना पसंद करती हैं.

पेरेंटिंग पर बोलीं दिया मिर्जा

दिया मिर्ज़ा ने फरवरी 2021 में वैभव रेखी से एक निजी समारोह में शादी की. मई 2021 में उनके घर एक बेटे, अव्यान का जन्म हुआ. दिया अक्सर अपने बेटे और सौतेली बेटी, समायरा के साथ प्यारी तस्वीरें साझा करती रहती हैं. मदर्स डे के अवसर पर, एक्ट्रेस ने स्क्रीन से खुलकर बातचीत की और बताया कि वह अपने करियर और मातृत्व के बीच संतुलन कैसे बनाती हैं. उन्होंने अपनी पालन-पोषण शैली के बारे में भी बताया.

दिया मिर्जा ने बताया कि समायरा 17 साल की है, जबकि अव्यान सिर्फ पांच साल का है. दोनों बच्चों की उम्र में 12 साल का अंतर होने के कारण, दीया मिर्जा का पालन-पोषण का तरीका दोनों के लिए बिल्कुल अलग है. उन्होंने कहा, “समायरा और अव्यान के साथ स्थिति बिल्कुल अलग है. मैंने हमेशा से ही पालन-पोषण के लिए एक सरल सिद्धांत अपनाया है- बच्चे की प्राथमिकता. माता-पिता के रूप में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि उनके बच्चे प्यार और सुरक्षा महसूस करें और उन्हें किसी तरह का भेदभाव न झेलना पड़े. समायरा के साथ मामला बिल्कुल अलग है क्योंकि वह 17 साल की है और कई उतार-चढ़ावों से गुजर रही है. यह बेहद चुनौतीपूर्ण है.”

समायरा और अव्यान के बीच बंधन

दिया मिर्ज़ा से जब उनके दोनों बच्चों के बीच संबंध के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, “भाई-बहनों का रिश्ता अक्सर टॉम और जेरी जैसा होता है. वे एक-दूसरे से प्यार करते हैं, नखरे दिखाते हैं, आपस में झगड़ते हैं और अक्सर शरारत करने की योजना बनाते समय एक साथ मिल जाते हैं. लेकिन जब दो भाई-बहनों के बीच 12 साल का अंतर होता है, तो उनका रिश्ता अक्सर खट्टी से ज़्यादा मीठा हो जाता है.”

बच्चों के बारे में बात करते हुए, एक्ट्रेस ने कहा, “कभी-कभी, यह मेरे अंदर के सबसे बुरे पहलू को सामने लाता है, और मुझे इस बारे में सोचने पर मजबूर करता है कि मैं बेहतर कैसे बन सकती हूं. यह आपको बेहद संवेदनशील भी बना देता है. छोटे वाले की पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग है. वे इतने अलग होते हुए भी इतने मिलते-जुलते हैं. उनकी आपसी समझ, प्यार और अविश्वसनीय बंधन को देखना बहुत दिलचस्प है. समायरा अव्यान के साथ होते ही सात साल की हो जाती है.