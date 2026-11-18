Dia Mirza Nawazuddin Siddiqui Controversy: बॉलीवुड में सितारों के बीच अनबन की खबरें अक्सर सुर्खियां बनती हैं, लेकिन जब किसी एक्टर की शिकायत उसका अपना को-स्टार सोशल मीडिया पर करने लगे तो चर्चा होना लाजिमी है. इस बार मामला एक्ट्रेस दीया मिर्जा और एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी से जुड़ा है. दोनों जल्द ही एक OTT सीरीज में साथ नजर आने वाले हैं, लेकिन रिलीज से पहले ही उनके बीच सोशल मीडिया पर ऐसी नोकझोंक देखने को मिली, जिसने फैंस को उलझन में डाल दिया है. दीया ने नवाजुद्दीन के व्यवहार पर सवाल उठाए तो एक्टर ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई.

दीया मिर्जा ने नवाजुद्दीन पर साधा निशाना

दरअसल, दीया मिर्जा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट साझा किया. इसमें उन्होंने को-स्टार नवाजुद्दीन सिद्दीकी को टैग करते हुए उनके साथ काम करने के अनुभव को खराब बताया. दीया ने पोस्ट में लिखा कि उनके साथ काम करना किसी बुरे सपने जैसा था. ना बात करने की तमीज है और एटीट्यूड अलग ही लेवल का. बिल्कुल ऑफेंसिव कैरेक्टर.

नवाजुद्दीन ने भी दिया जवाब

दीया की टिप्पणी पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी चुप्पी नहीं साधी. उन्होंने कमेंट सेक्शन में जवाब देते हुए लिखा कि एटीट्यूड में कमी निकालना आसान है, काम में निकाल के दिखाइए.

उनके इस जवाब के बाद मामला और दिलचस्प हो गया. सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे दोनों के बीच मजेदार नोकझोंक बताया, तो कुछ ने इसे PR पब्लिसिटी स्टंट करार दिया.

डॉ. हसन की कहानी क्या है?

असल में, दीया मिर्ज़ा और नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी जल्द ही मेडिकल ड्रामा सीरीज़ डॉ. हसन में नज़र आएंगे. रोहन सिप्पी के डायरेक्शन में बनी इस सीरीज़ में नवाज़ुद्दीन डॉ. इमरान हसन और दीया मिर्ज़ा डॉ. पलक जैन के रोल में हैं. फैज़ल राशिद डॉ. विवेक भार्गव के रोल में नज़र आएंगे. कहानी एक बहुत टैलेंटेड डॉक्टर की ज़िंदगी के बारे में है, जो अपनी एक्सपर्ट टीम के साथ मिलकर मुश्किल मेडिकल केस सुलझाता है और साथ ही पर्सनल मुश्किलों से भी निपटता है.

यह सीरीज़ 27 दिसंबर, 2026 को JioHotstar पर रिलीज़ होने वाली है. अब सवाल यह है कि दीया और नवाज़ुद्दीन की सोशल मीडिया पर लड़ाई सच में एक गुस्सा है या सीरीज़ को लाइमलाइट में लाने के लिए एक जानबूझकर किया गया प्रमोशनल तरीका है. फिलहाल, उनके पोस्ट ने दर्शकों की उत्सुकता ज़रूर बढ़ा दी है.