Home > मनोरंजन > OTT पर धूम मचाने को तैयार ‘धुरंधर: द रिवेंज’, 2 प्लेटफॉर्म्स पर होगी स्ट्रीमिंग, काटे हुए दृश्य और फुटेज भी शामिल

OTT पर धूम मचाने को तैयार ‘धुरंधर: द रिवेंज’, 2 प्लेटफॉर्म्स पर होगी स्ट्रीमिंग, काटे हुए दृश्य और फुटेज भी शामिल

जो लोग धुरंधर: द रिवेंज के OTT पर रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार बस ख़त्म होने वाला है. रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' सिनेमाघरों में धूम मचाने के बाद आखिरकार ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ रही है.

By: Shivangi Shukla | Published: May 14, 2026 7:03:56 PM IST

'धुरंधर 2'
'धुरंधर 2'


जो लोग धुरंधर: द रिवेंज के OTT पर रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार बस ख़त्म होने वाला है. रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर 2’ सिनेमाघरों में धूम मचाने के बाद आखिरकार ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ रही है.

आदित्य धर द्वारा निर्देशित यह फिल्म 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और यह भारत की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गयी है. दिलचस्प बात ये है कि ये फिल्म दो OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी.

You Might Be Interested In

किस OTT प्लेटफॉर्म पर होगी धुरंधर 2 की स्ट्रीमिंग 

नेटफ्लिक्स की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, धुरंधर: द रिवेंज 14 मई से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होने के लिए तैयार है. फिल्म की टैगलाइन ‘रॉ एंड अनसीन’ है. इस जासूसी थ्रिलर की अवधि लगभग 3 घंटे 52 मिनट होगी, जिसमें बिना काटे हुए दृश्य और कुछ अतिरिक्त मिनट के फुटेज भी शामिल होंगे. खबरों के मुताबिक, ‘धुरंधर 2’ 14 मई के कुछ दिनों बाद JioHotstar पर भी रिलीज होने वाली है.

धुरंधर 2 के बारे में 

यह फिल्म रणवीर सिंह द्वारा अभिनीत जसकिरत सिंह रंगी की कहानी है, जो पाकिस्तान में हमजा अली मजारी के नाम से काम करता है. रहमान डकैत (अक्षय खन्ना) को खत्म करने के बाद, हमजा कराची के खतरनाक अंडरवर्ल्ड में अपना दबदबा कायम करता है और लियारी में सत्ता हासिल करने की ओर बढ़ता है. इस बार, हमजा एक बड़े और जोखिम भरे मिशन पर है, जिसमें उसे आतंकी नेटवर्क को खत्म करना है और साथ ही कई खतरनाक दुश्मनों का सामना करना है, जिनमें रहस्यमय बड़े साहब और आईएसआई एजेंट मेजर इकबाल (अर्जुन रामपाल) शामिल हैं, जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा हैं. धुरंधर 2 में जसकिरत की कहानी भी दिखाई गई है, जो मौत की सजा पाए कैदी थे. खुफिया ब्यूरो के प्रमुख अजय सान्याल (आर माधवन) ने उन्हें एक गुप्त एजेंट के रूप में भर्ती किया, जिसने उसका जीवन बदल गया.

Tags: Dhurandhar 2ranveer singh
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मानुषी छिल्लर को डेब्यू फिल्म में ही हुआ था करोड़ों...

May 14, 2026

ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी धुरंधर 2

May 14, 2026

किसने दी प्रतीक यादव को मुखाग्नि?

May 14, 2026

AC नहीं, ये 5 चीजें बढ़ा रही हैं आपका बिजली...

May 14, 2026

बालों में लगाएं दही और शहद का मास्क, मिलेंगे गजब...

May 13, 2026

छत पर उगाएं भर्ते वाला बड़ा बैंगन!

May 13, 2026
OTT पर धूम मचाने को तैयार ‘धुरंधर: द रिवेंज’, 2 प्लेटफॉर्म्स पर होगी स्ट्रीमिंग, काटे हुए दृश्य और फुटेज भी शामिल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

OTT पर धूम मचाने को तैयार ‘धुरंधर: द रिवेंज’, 2 प्लेटफॉर्म्स पर होगी स्ट्रीमिंग, काटे हुए दृश्य और फुटेज भी शामिल
OTT पर धूम मचाने को तैयार ‘धुरंधर: द रिवेंज’, 2 प्लेटफॉर्म्स पर होगी स्ट्रीमिंग, काटे हुए दृश्य और फुटेज भी शामिल
OTT पर धूम मचाने को तैयार ‘धुरंधर: द रिवेंज’, 2 प्लेटफॉर्म्स पर होगी स्ट्रीमिंग, काटे हुए दृश्य और फुटेज भी शामिल
OTT पर धूम मचाने को तैयार ‘धुरंधर: द रिवेंज’, 2 प्लेटफॉर्म्स पर होगी स्ट्रीमिंग, काटे हुए दृश्य और फुटेज भी शामिल