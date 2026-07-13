Dhurandhar Release in Japan: भारत में रचा इतिहास लेकिन जापान में औंधे मुंह गिरी ‘धुरंधर’; जापानियों को नहीं पसंद आई फिल्म, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानकर हो जाएंगे हैरान

Dhurandhar Japan Box Office Collection: वैश्विक स्तर पर छ्प्परफाड़ कमाई करने वाली आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर’ को जापान में निराशा हाथ लगी है. रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ का जादू जापानियों पर नहीं चल पाया है.

जापान में फिल्म की ओपनिंग बहुत धीमी है. दुनियाभर में धूम मचाने वाली ये फिल्म 10 जुलाई को जापान में रिलीज की गई थी लेकिन यहां ये फिल्म दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में नाकामयाब साबित हुई है

जापान में ‘धुरंधर’ को मिली काफी खराब ओपनिंग

जापान में ‘धुरंधर’ ने उम्मीद के विपरीत मेकर्स को एक बड़ा झटका दिया है. आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म को 10 जुलाई को जापान के अलग-अलग शहरों में 80 स्क्रीन पर रिलीज किया गया, लेकिन जापानी दर्शकों में इस फिल्म को लेकर उत्साह न के बराबर था. ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक, पहले दिन पूरे जापान में 900 से भी कम दर्शकों ने यह फिल्म देखी. जापान में इस फिल्म को काफी प्रमोट किया गया था और इससे काफी उम्मीदें थीं, लेकिन इसके प्रदर्शन ने मेकर्स को हैरान कर दिया. इसी के साथ ये जापान में किसी भारतीय फिल्म की सबसे कमज़ोर ओपनिंग में से एक बन गई है.

‘धुरंधर’ फ्रेंचाइजी ने वैश्विक स्तर पर मचाई धूम

जापान में फिल्म का खराब प्रदर्शन इसलिए भी आश्चर्यजनक है क्योंकि वैश्विक स्तर पर इस फिल्म ने सभी देशों में धूम मचाई है. दिसंबर 2025 में भारत में रिलीज हुई ‘धुरंधर’ और मार्च 2026 में रिलीज हुए इसके सीक्वल ‘धुरंधर: द रिवेंज’ ने मिलकर दुनिया भर में 3 हजार करोड़ से ज़्यादा की कमाई की. ये मुकाम हासिल करने वाली ये पहली भारतीय स्पाई थ्रिलर फिल्म है. इसलिए जापान में फिल्म के प्रदर्शन को लेकर बड़ी उम्मीदें थी, जिन पर अब पानी फिरता दिखाई दे रहा है.

बता दें कि जापान में ‘आरआरआर’ और ‘साहो’ जैसी कई भारतीय फिल्मों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, वहीं भारत और अन्य देशों में सुपरहिट रहने वाली फिल्म ‘पुष्पा 2’ ने जापान में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था. ‘पुष्पा 2’ को भी जापान में अपनी ओपनिंग पर उम्मीद से कम दर्शक मिले थे. यह ट्रेंड बताता है कि जापानी मार्केट में ग्लोबल पॉपुलैरिटी को बॉक्स ऑफिर पर सक्सेस में बदलना एक चुनौती है.