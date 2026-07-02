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धुरंधर मेकर्स करेंगे नया धमाका! जनवरी 2027 में सिनेमाघरों में गूंजेगी कुश्ती की दहाड़, पहली झलक रिलीज

धुरंधर और धुरंधर 2 के मेकर्स ने नई फिल्म के लिए ऐलान कर दिया है. मेकर्स ने इसका पहला लुक भी जारी कर दिया है. नागराज मंजुले की मचअवेटेड फिल्म 'खाशाबा' का टीजर रिलीज हो गया है. ये फिल्म जनवरी 2027 में रिलीज होने वाली है.

By: Deepika Pandey | Published: July 2, 2026 1:16:43 PM IST

खशाबा फर्स्ट लुक
खशाबा फर्स्ट लुक


Khashaba First Look Release: ‘धुरंधर’ और ‘धुरंधर: द रिवेंज’ जैसी फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने के बाद अब जियो स्टूडियोज एक और बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ रही है. इस बार स्टूडियो ने अपनी नई मराठी स्पोर्ट्स बायोपिक ‘खाशाबा’ का ऐलान कर दिया है. फिल्म का दमदार टीजर रिलीज कर दिया गया है. वहीं मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट तय कर दी है. ये फिल्म 1 जनवरी 2027 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. 

किस पर आधारित है कहानी?

‘खाशाबा’ फिल्म भारत के महान पहलवान खाशाबा दादासाहेब जाधव की जिंदगी पर आधारित है. उन्होंने 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर स्वतंत्र भारत को पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक दिलाया था. फिल्म में उनके संघर्ष, मेहनत और देश के लिए किए गए ऐतिहासिक योगदान को बड़े पर्दे पर दिखाया जाने वाला है. 

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नागराज मंजुले के साथ मिलाया हाथ

इस फिल्म के लिए जियो स्टूडियोज ने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक नागराज मंजुले के साथ हाथ मिलाया है. ‘फैंड्री’ और सुपरहिट फिल्म ‘सैराट’ जैसी फिल्मों का निर्देशन कर चुके नागराज अब इस प्रेरणादायक कहानी को अपने अंदाज में दर्शकों तक पहुंचाएंगे. मेकर्स को उम्मीद है कि यह फिल्म भी दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाएगी.

टीजर में क्या है?

फिल्म का टीजर पहले सिनेमाघरों में दिखाया गया था. अब इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज किया गया है. टीजर में कुश्ती के अखाड़े और दमदार ट्रेनिंग के साथ ही इमोशनल कहानी दिखाई जाएगी. मेकर्स का कहना है कि खाशाबा दादासाहेब जाधव के किरदार के लिए हजारों ऑडिशन लिए गए थे. इसके बाद एक नए कलाकार का चयन किया गया है. हालांकि अब तक एक्टर के नाम का खुलासा किया गया है. 

फिल्म के कलाकार

फिल्म में जितेंद्र जोशी, महेश मांजरेकर, गिरीश कुलकर्णी, वैभव मांगले, छाया कदम और गर्गी कुलकर्णी जैसे कलाकार अहम भूमिका में नजर आएंगे. बता दें कि फिल्म का संगीत मशहूर संगीतकार जोड़ी अजय-अतुल ने तैयार की है. ये फिल्म जियो स्टूडियोज और आटपाट प्रोडक्शन्स के बैनर तले बन रही है. इसका निर्माण ज्योति देशपांडे और गर्गी कुलकर्णी ने किया है.

Tags: Khashaba
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