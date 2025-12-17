Home > मनोरंजन > Dhurandhar Box Office Day 12: 400 करोड़ के पार भारत में कमाई, वर्ल्डवाइड 630 करोड़ के करीब

Dhurandhar Box Office Day 12: 400 करोड़ के पार भारत में कमाई, वर्ल्डवाइड 630 करोड़ के करीब

Dhurandhar Box Office Collection: रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की 'धुरंधर' को बड़े पर्दे पर रिलीज हुए 12 दिन पूरे हो चुके हैं. यह फिल्म इस साल की तीसरी बड़ी फिल्म बनकर उभरी है.

By: Preeti Rajput | Last Updated: December 17, 2025 11:09:19 AM IST

Dhurandhar Box Office Collection: फिल्म Dhurandhar का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है. हर गुज़रते दिन के साथ, फिल्म दर्शकों के दिलों में अपनी जगह और मज़बूत कर रही है. फिल्म को रिलीज़ हुए 12 दिन हो गए हैं और यह पहले ही ₹400 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है. उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यह और भी कई रिकॉर्ड तोड़ेगी. ‘ध्रुव’ भारतीय बॉक्स ऑफिस पर आसानी से ₹500 करोड़ का आंकड़ा पार करने के लिए तैयार है. इस फिल्म ने अल्लू अर्जुन की ‘पुष्पा 2’ को भी पीछे छोड़ दिया है.

फिल्म ने अपने 12वें दिन कितनी कमाई की?

फिल्म ने अपने 12वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी मज़बूत पकड़ बनाए रखी. Sacnilk.com के शुरुआती ट्रेड अनुमानों के अनुसार, फिल्म ने मंगलवार को लगभग ₹30 करोड़ नेट कमाए, जो इसके दूसरे सोमवार के कलेक्शन के बराबर है. अब तक का कुल कलेक्शन ₹411.25 करोड़ है.

फिल्म की ब्लॉकबस्टर कमाई

इस ज़बरदस्त उछाल ने फिल्म के दूसरे हफ्ते के कलेक्शन को काफी बढ़ा दिया है. दूसरे हफ्ते में अभी पांच दिन बाकी हैं, और ध्रुव ने पहले ही ₹204 करोड़ नेट कमा लिए हैं, जिससे यह दूसरे हफ्ते में ₹200 करोड़ वाली फिल्म बन गई है. जिस बात ने इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा ध्यान खींचा है, वह यह है कि ध्रुव अपने पहले हफ्ते के कलेक्शन को पार करने के कितने करीब है. फिल्म ने पहले हफ्ते में ₹207.25 करोड़ नेट कमाए थे, और दूसरे हफ्ते में एक दिन बाकी है, ऐसे में पूरी संभावना है कि दूसरे हफ्ते का कुल कलेक्शन पहले हफ्ते की कमाई से भी ज़्यादा हो सकता है.

फिल्म की दिलचस्प कहानी

ध्रुव एक स्पाई थ्रिलर फिल्म है जिसे आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है, जिसमें रणवीर सिंह ने हमज़ा का किरदार निभाया है, जो एक भारतीय इंटेलिजेंस ऑफिसर है और पाकिस्तान के लयारी अंडरवर्ल्ड में अंडरकवर जाता है. फिल्म में अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर. माधवन और अर्जुन रामपाल भी अहम भूमिकाओं में हैं. कहानी दूसरे पार्ट में जारी रहेगी और खत्म होगी, जो 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

Dhurandhar Box Office Day 12: 400 करोड़ के पार भारत में कमाई, वर्ल्डवाइड 630 करोड़ के करीब

