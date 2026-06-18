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How Rich is Sara Arjun: सिर्फ 21 साल की उम्र में करोड़ों की मालकिन हैं ‘धुरंधर’ एक्ट्रेस सारा अर्जुन, जानें उनकी Net Worth

Sara Arjun Net Worth: धुरंधर से अपनी पहचान बनाने वाली सारा अर्जुन का आज 21वां जन्मदिन हैं. वो इन दिनों काफी चर्चे में हैं. आज उनके खास दिन पर आइए जानते हैं कि उनकी नेट वर्थ कितनी है और वो कहां से कमाई करती है.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 18, 2026 3:28:31 PM IST

How Rich is Sara Arjun: सिर्फ 21 साल की उम्र में करोड़ों की मालकिन हैं ‘धुरंधर’ एक्ट्रेस सारा अर्जुन, जानें उनकी Net Worth


How Rich is Dhurandhar Actress Sara Arjun: सारा अर्जुन आज भारतीय सिनेमा की उन युवा एक्ट्रेसेज में शामिल हैं, जिन्होंने कम उम्र में अपनी अलग पहचान बनाई है. बचपन में विज्ञापनों से शुरुआत करने वाली सारा ने अपनी मेहनत और शानदार एक्टिंग के दम पर फिल्म इंडस्ट्री में खास जगह बनाई है. हाल ही में वो अपनी लेटेस्ट फिल्म ‘धुरंधर’ को लेकर काफी चर्चे में आ गई हैं. आपको बता दें कि उनकी बढ़ती लोकप्रियता के साथ लोग अक्सर सारा अर्जुन नेट वर्थ, कमाई का जरिया, फिल्म करियर और निजी जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं. तो आइए जानते हैं उनके बारे में सबकुछ.  

सारा अर्जुन का जन्मदिन (Sara Arjun Birthday)

सारा अर्जुन का जन्म 18 जून 2005 को मुंबई, भारत में हुआ था. आज एक्ट्रेस अपना जन्मदिन मना रही हैं और वो 21 साल की हो गई हैं. एक्ट्रेस को बचपन से ही उन्हें कला और एक्टिंग में रुचि थी. परिवार के सहयोग और अपनी मेहनत के कारण उन्होंने पढ़ाई के साथ-साथ एक्टिंग करियर को भी आगे बढ़ाया. सारा अपनी सादगी और शांत स्वभाव के लिए जानी जाती हैं. सफलता मिलने के बाद भी वो अपनी पर्सनल लाइफ को काफी निजी रखना पसंद करती हैं और उनका पूरा ध्यान अपने काम पर रहता है.

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सारा अर्जुन नेट वर्थ 2026 (Sara Arjun Net Worth)

साल 2026 में सारा अर्जुन की अनुमानित नेट वर्थ करीब 2 मिलियन डॉलर (लगभग ₹19 करोड़) बताई जाती है. उनकी कमाई का मेन जरिया फिल्मों, विज्ञापनों और ब्रांड प्रमोशन से आता है. कम उम्र में ही उन्होंने कई बड़े प्रोजेक्ट्स में काम किया है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है.

रिपोर्ट्स के अनुसार, बड़ी फिल्मों में काम करने के बाद उनकी फीस में काफी बढ़ोतरी हुई है. उनकी बढ़ती लोकप्रियता के साथ उनकी कमाई में भी लगातार इजाफा हो रहा है.

 सारा अर्जुन का फिल्मी करियर (Sara Arjun Filmy Career)

सारा अर्जुन ने अपने करियर की शुरुआत बहुत छोटी उम्र में की थी. उन्होंने पहले विज्ञापनों में काम किया और फिर फिल्मों में कदम रखा. उनकी पहली फिल्मों में ही उनकी एक्टिंग की काफी तारीफ हुई. उन्होंने हिंदी, तमिल और मलयालम फिल्मों में काम करके अपनी प्रतिभा दिखाई है. उनकी एक्टिंग में भावनाओं को दिखाने की क्षमता और किरदारों को समझने का तरीका उन्हें बाकी युवा कलाकारों से अलग बनाता है.

 सारा अर्जुन की फिल्में (Sara Arjun Films)

सारा अर्जुन ने अपने करियर में कई यादगार फिल्मों में काम किया है. उनकी फिल्मों में अलग-अलग तरह के किरदार देखने को मिले हैं, जिससे उनकी अभिनय क्षमता साबित होती है. उनकी चर्चित फिल्मों में शामिल हैं- धुरंधर, धुरंधर- 2, एक थी डायन , सैवम (Saivam) , अजीब दास्तान्स (Ajeeb Daastaans) , पोन्नियिन सेल्वन (Ponniyin Selvan)  और टूलसीदास जूनियर (Toolsidas Junior).

 

Tags: entertainment newsSara ArjunSara Arjun birthdaySara Arjun Net Worth
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