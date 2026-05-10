‘धुरंधर’ का ‘family man’ मोड ऑन! ‘किंग’ के सेट पर पहुंचे रणवीर सिंह, प्रेग्नेंसी में दीपिका और बेटी ‘दुआ’ का रख रहे खयाल

Ranveer Singh: धुरंधर: द रिवेंज की सफलता के बाद, रणवीर सिंह अब लाइमलाइट से दूर अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं. फिल्म की ज़बरदस्त सफलता के बाद रणवीर सिंह इन दिनों अपनी प्रेग्नेंट पत्नी और एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का ध्यान रखने में व्यस्त हैं.

हाल ही में उन्हें दक्षिण अफ्रीका में देखा गया, जहां उनकी पत्नी दीपिका पादुकोण शाहरुख खान अभिनीत आगामी एक्शन थ्रिलर फिल्म किंग की शूटिंग कर रही हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरें

हालांकि, रणवीर सिंह लाइमलाइट से पूरी तरह दूर हैं, लेकिन उनकी कुछ फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरों में रणवीर अपने फैंस के साथ सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं. उन्होंने काले रंग की टी-शर्ट और कार्गो पैंट पहनी हुई थी. साथ ही उन्होंने स्टाइलिश सनग्लासेस और बीनी कैप से अपने लुक को और भी आकर्षक बनाया था.

Ranveer Singh on the sets of #King in South Africa with fans.#Dhurandhar2‌ pic.twitter.com/maiLxbWcoL — khanna (@cozybambii) May 8, 2026

ये तस्वीरें रणवीर सिंह के फिल्म ‘किंग’ के सेट से वायरल हुए एक वीडियो के कुछ दिनों बाद सामने आईं, जिसने खूब सुर्खियां बटोरीं. इस वीडियो में रणवीर सिंह अपनी बेटी दुआ का ख्याल रखते नजर आ रहे थे, जबकि दीपिका शाहरुख खान के साथ एक रोमांटिक गाने की शूटिंग कर रही थीं. फैंस को रणवीर का अपनी बेटी के साथ छाते के नीचे खड़े होकर पिता होने का फर्ज निभाते देखना बेहद पसंद आया, जबकि दीपिका अपना शूट जारी रखे हुए थीं.

फैमिली मैन के रूप में दिखे धुरंधर

रणवीर न सिर्फ अपनी हालिया फिल्मों की जबरदस्त सफलता का आनंद ले रहे हैं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है, बल्कि दूसरी बार पिता बनने के लिए भी तैयार हैं. 19 अप्रैल को, धुरंधर 2 की सिनेमाघरों में रिलीज के एक महीने बाद , दीपिका और रणवीर ने एक साथ पोस्ट शेयर करके अपने दूसरे बच्चे के आने की घोषणा की. पोस्ट में दीपिका की एक तस्वीर थी जिसमें वह प्रेगनेंसी टेस्ट पकड़े हुए थीं, हालांकि उनका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था.