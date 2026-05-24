डॉन 3 से बाहर हुए रणवीर सिंह, फरहान अख्तर ने कोर्ट में घसीटा, क्या मुआवजा देंगे ‘धुरंधर’ एक्टर

डॉन 3 से रणवीर सिंह के बाहर होने से बॉलीवुड में एक नया विवाद शुरू हो गया है. धुरंधर स्टार रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के बीच एक अनकही जंग छिड़ गई है.

अगर ताज़ा खबरों की मानें तो, फरहान ने इसी मामले को लेकर रणवीर सिंह को फिल्म संगठन FWICE (फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज़) में घसीट लिया है. डॉन 3 के अभिनेता रणवीर सिंह के कथित तौर पर फिल्म के लिए सहमत होने के बाद भी सेट छोड़ने के कारण यह मामला महीनों से सुर्खियों में है, जिससे मुआवजे का दावा और फिल्म फ्रेंचाइज़ को लेकर और भी संदेह पैदा हो गए हैं.

डॉन 3 विवाद क्या है?

फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज़ के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, शिकायत इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन (आईएफटीडीए) के माध्यम से दर्ज की गई थी, जिसके फरहान अख्तर सदस्य हैं. फिल्म संस्था ने कहा कि उसने इस मुद्दे और इसे उठाए जाने के हालातों पर गहन विचार करने के बाद ही कोई फैसला लिया है और सोमवार शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी. बयान में आगे कहा गया है कि FWICE शिकायत और उससे संबंधित परिस्थितियों का अध्ययन करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मामले पर आधिकारिक रूप से चर्चा करेगी और अपना रुख और फैसला साझा करेगी. प्रेस कॉन्फ्रेंस सोमवार को शाम करीब 4 बजे होने की उम्मीद है.

रणवीर सिंह ने डॉन 3 क्यों छोड़ दी?

दिसंबर 2025 में विवाद तब शुरू हुआ जब रणवीर सिंह ने डॉन 3 के लिए लगभग दो साल तक अनुबंध करने के बाद प्रोजेक्ट छोड़ दिया. अभिनेता ने बताया कि उन्होंने मूल कहानी के अनुसार स्क्रिप्ट में बदलाव का फैसला किया था. आदित्य धर की धुरंधर की जबरदस्त सफलता के बाद हुई इस घटना ने भी इसे चर्चा का विषय बना दिया.

सूत्रों के मुताबिक, फरहान अख्तर और उनके प्रोडक्शन पार्टनर रितेश सिधवानी ने बताया कि रणवीर की फिल्म के प्रति प्रतिबद्धता को देखते हुए उन्होंने डॉन 3 के प्री-प्रोडक्शन में पहले ही काफी निवेश कर दिया है. निर्माताओं ने यह भी दावा किया कि रणवीर ने फिल्म की शूटिंग की तारीख में आ रही दिक्कतों के चलते इसे आखिरी समय तक टालते रहे और अंत में फिल्म छोड़ ही दी.

क्या रणवीर सिंह को फरहान अख्तर को 40 करोड़ रुपये देने पड़ेंगे?

एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा मुआवजे के तौर पर 40 करोड़ रुपये की मांग को लेकर काफी चर्चा हो रही है. बताया जा रहा है कि उन्होंने फिल्म की तैयारी में भारी पैसा लगाया था, यानी स्क्रिप्ट से लेकर शेड्यूल और रणवीर सिंह से जुड़े डेवलपमेंट तक, हर चीज पर पैसा खर्च किया था. रणवीर के फिल्म छोड़ने के बाद, अफवाहें फैलने लगीं कि प्रोडक्शन हाउस अपने नुकसान की भरपाई करना चाहता है.

हालांकि, रणवीर ने अभी तक इस बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन फरहान अख्तर ने आखिरकार द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में इस विषय पर अपनी राय रखी. उन्होंने सीधे-सादे शब्दों में कहा: “मैंने यही सीखा है कि अप्रत्याशित की उम्मीद रखो. जब तक कोई चीज़ फिल्म में न दिख जाए, तब तक उसे हल्के में मत लो.”