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Dhurandhar 2: मेकअप का कमाल या दिमाग का खेल? ‘धुरंधर 2’ में रणवीर का खौफनाक लुक का मेकिंग वीडियो वायरल

Dhurandhar 2: ‘धुरंधर 2’ में रणवीर सिंह के डरावने ‘घोस्ट लुक’ का मेकिंग वीडियो सामने आने के बाद फिल्म चर्चा में है. यह लुक सिर्फ मेकअप का कमाल नहीं, बल्कि कहानी के अहम मनोवैज्ञानिक पहलू को दर्शाता है.

By: Ranjana Sharma | Published: March 22, 2026 9:35:34 PM IST

Dhurandhar 2: मेकअप का कमाल या दिमाग का खेल? ‘धुरंधर 2’ में रणवीर का खौफनाक लुक का मेकिंग वीडियो वायरल


Dhurandhar 2: धुरंधर: द रिवेंज’ का एक मेकिंग वीडियो सामने आने के बाद फिल्म का एक अहम सीन चर्चा में है. इसमें रणवीर सिंह का डरावना ‘घोस्ट लुक’ दिखाया गया है, जो असल में किसी भूत का नहीं बल्कि मतिभ्रम (हैलुसिनेशन) का हिस्सा है. बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही फिल्म ‘धुरंधर: द रिवेंज’ अब अपने एक खास सीन को लेकर नई सुर्खियों में है. हाल ही में सामने आए एक मेकिंग वीडियो ने दर्शकों को चौंका दिया है, जिसमें रणवीर सिंह का डरावना अवतार नजर आता है. फिल्म के प्रोस्थेटिक और मेकअप आर्टिस्ट प्रीतिशील सिंह ने यह वीडियो शेयर किया, जिसमें ‘घोस्ट बॉर्न ऑफ शैडोज’ लुक को बारीकी से तैयार होते दिखाया गया है. यह लुक सिर्फ डर पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि कहानी के अहम मोड़ को दिखाने के लिए तैयार किया गया है.

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जब दिमाग रचता है डर का खेल

फिल्म का यह सीन दो किरदारों-हमजा और पिंडा-के आमने-सामने आने का है, जो कभी बचपन के दोस्त थे लेकिन अब दुश्मन बन चुके हैं. इस टकराव को और गहरा बनाता है पिंडा का नशे में होना. नशे की हालत में पिंडा को मतिभ्रम होने लगता है, जिसमें उसे हमजा का चेहरा एक भूत जैसा दिखता है-राख जैसा रंग, सफेद बाल और काली नसें. इस सीन के जरिए फिल्म यह दिखाती है कि इंसान का कमजोर दिमाग कैसे डर को जन्म देता है.

मेकअप नहीं, पूरी कहानी का हिस्सा है लुक

मेकअप आर्टिस्ट प्रीतिशील सिंह ने वीडियो के साथ लिखा कि जब इंसान मानसिक रूप से थक जाता है, तो उसे झूठ भी सच जैसा लगने लगता है. उनकी यह बात साफ करती है कि यह ‘भूतिया’ लुक असल में किरदार के अंदर चल रहे मानसिक संघर्ष को दर्शाता है, न कि किसी असली भूत को.

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किरदारों में ढलने के लिए बदला लुक और शरीर

फिल्म में रणवीर सिंह ने अलग-अलग उम्र के किरदार निभाए हैं, जिसमें उनके लुक, बॉडी लैंग्वेज और स्टाइल में साफ बदलाव नजर आता है. वहीं पिंडा का किरदार निभाने वाले उदयबीर संधू ने भी अपने रोल के लिए 15 किलो तक वजन बढ़ाया और घटाया. यह मेहनत फिल्म को और ज्यादा वास्तविक बनाती है.

तकनीक और इमोशन का जबरदस्त मेल

‘धुरंधर: द रिवेंज’ का यह सीन साबित करता है कि फिल्म सिर्फ एक्शन और ड्रामा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इंसानी भावनाओं और मानसिक स्थिति को भी गहराई से दिखाती है. यही वजह है कि फिल्म दर्शकों को सिर्फ रोमांच नहीं, बल्कि सोचने पर भी मजबूर कर रही है.

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Tags: Dhurandhar 2ranveer singh look
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