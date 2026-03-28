Home > मनोरंजन > Dhurandhar 2 The Revenge: बॉक्स ऑफिस किंग बने रणवीर सिंह! ‘धुरंधर 2’ की ताबड़तोड़ कमाई जारी; 1100 करोड़ का आंकड़ा पार

Dhurandhar 2 The Revenge: बॉक्स ऑफिस किंग बने रणवीर सिंह! ‘धुरंधर 2’ की ताबड़तोड़ कमाई जारी; 1100 करोड़ का आंकड़ा पार

Dhurandhar 2 The Revenge Box Office Collection: रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर : द रिवेंज बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. इस फिल्म का नेट कलेक्शन 700 करोड़ के पार हो गया है.

By: Preeti Rajput | Published: March 28, 2026 8:32:15 AM IST

Dhurandhar 2
Dhurandhar 2


Dhurandhar 2 The Revenge Box Office Collection: रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर: द रिवेंज’ शुरू से ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. यह फिल्म मेकर्स और दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतरी है. वीकेंड में जबरदस्त ओपनिंग के साथ ‘धुरंधर 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है. वीकडेज में गिरावट के बावजूद, ‘धुरंधर: द रिवेंज’ का ग्रॉस कलेक्शन दुनिया भर में 1100 करोड़ रुपये पार हो गया है. भारत में धुरंधर 2 ने 9 दिनों में 800 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है. फिल्म का नेट कलेक्शन 700 करोड़ के पार हो गया है. 

You Might Be Interested In

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिन 9 अपडेट

Sacnilk की रिपोर्ट्स के मुताबिक, ‘धुरंधर 2′ ने अपने दूसरे शुक्रवार, 27 मार्च, 2026 को भारत में 41.55 करोड़ की नेट कमाई की है. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इस स्पाई थ्रिलर का नेट कलेक्शन 715.72 करोड़ नेट और 854.99 करोड़ ग्रॉस है. धुरंधर: द रिवेंज’ का टोटल वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 1,128.99 करोड़ हो गया. 

दिन 

कलेक्शन
दिन 0 43.00 Cr
दिन 1 102.5 Cr
दिन  2 80.72 Cr
दिन 3 113.00 Cr
दिन 4 114.85 Cr
दिन 5 65.00 Cr
दिन 6 56.60 Cr
दिन 7 48.75 Cr
दिन 8 49.70 Cr
दिन 9 41.55 Cr

Hardeep Singh Puri on Lockdown: लॉकडाउन लगेगा या नहीं? पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह ने दी पूरी जानकारी; देखें यहां

You Might Be Interested In

धुरंधर: द रिवेंज

रणवीर सिंह के साथ, इस फिल्म में राकेश बेदी, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, आर माधवन, गौरव गेरा और दूसरे कलाकार अहम रोल में हैं. फिल्म में एक भारतीय अंडरकवर जासूस बनने का उसका सफर और ल्यारी का राजा बनकर आतंकवादियों के ग्रुप को खत्म करने का खेल दिखाया गया है.

Medicine Price Hike: आम आदमी की जेब पर पड़ा भार, बढ़ गए इन 1000 दवाओं के दाम, जानें वजह

You Might Be Interested In
Tags: Box Office Collectionranveer singh
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मियों में मुल्तानी मिट्टी से पाएं चमकदार त्वचा, जानें फायदे...

March 27, 2026

पपीता खाने से पेट को मिलते हैं कई फायदे; जानें...

March 27, 2026

भारत में कहां मिलता है सबसे सस्ता सोना?

March 27, 2026

ब्लूबेरी से फिटनेस, इम्युनिटी और ग्लोइंग स्किन पाएं

March 26, 2026

ईरान भारत से किन चीजों को खरीदता है?

March 26, 2026

दिल से लेकर दिमाग तक रहता है स्वस्थ, जानें बादाम...

March 25, 2026
Dhurandhar 2 The Revenge: बॉक्स ऑफिस किंग बने रणवीर सिंह! ‘धुरंधर 2’ की ताबड़तोड़ कमाई जारी; 1100 करोड़ का आंकड़ा पार

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Dhurandhar 2 The Revenge: बॉक्स ऑफिस किंग बने रणवीर सिंह! ‘धुरंधर 2’ की ताबड़तोड़ कमाई जारी; 1100 करोड़ का आंकड़ा पार
Dhurandhar 2 The Revenge: बॉक्स ऑफिस किंग बने रणवीर सिंह! ‘धुरंधर 2’ की ताबड़तोड़ कमाई जारी; 1100 करोड़ का आंकड़ा पार
Dhurandhar 2 The Revenge: बॉक्स ऑफिस किंग बने रणवीर सिंह! ‘धुरंधर 2’ की ताबड़तोड़ कमाई जारी; 1100 करोड़ का आंकड़ा पार
Dhurandhar 2 The Revenge: बॉक्स ऑफिस किंग बने रणवीर सिंह! ‘धुरंधर 2’ की ताबड़तोड़ कमाई जारी; 1100 करोड़ का आंकड़ा पार