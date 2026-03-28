Dhurandhar 2 The Revenge: बॉक्स ऑफिस किंग बने रणवीर सिंह! ‘धुरंधर 2’ की ताबड़तोड़ कमाई जारी; 1100 करोड़ का आंकड़ा पार

Dhurandhar 2 The Revenge Box Office Collection: रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर: द रिवेंज’ शुरू से ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. यह फिल्म मेकर्स और दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतरी है. वीकेंड में जबरदस्त ओपनिंग के साथ ‘धुरंधर 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है. वीकडेज में गिरावट के बावजूद, ‘धुरंधर: द रिवेंज’ का ग्रॉस कलेक्शन दुनिया भर में 1100 करोड़ रुपये पार हो गया है. भारत में धुरंधर 2 ने 9 दिनों में 800 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है. फिल्म का नेट कलेक्शन 700 करोड़ के पार हो गया है.

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिन 9 अपडेट

Sacnilk की रिपोर्ट्स के मुताबिक, ‘धुरंधर 2′ ने अपने दूसरे शुक्रवार, 27 मार्च, 2026 को भारत में 41.55 करोड़ की नेट कमाई की है. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इस स्पाई थ्रिलर का नेट कलेक्शन 715.72 करोड़ नेट और 854.99 करोड़ ग्रॉस है. धुरंधर: द रिवेंज’ का टोटल वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 1,128.99 करोड़ हो गया.

दिन कलेक्शन दिन 0 43.00 Cr दिन 1 102.5 Cr दिन 2 80.72 Cr दिन 3 113.00 Cr दिन 4 114.85 Cr दिन 5 65.00 Cr दिन 6 56.60 Cr दिन 7 48.75 Cr दिन 8 49.70 Cr दिन 9 41.55 Cr

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धुरंधर: द रिवेंज

रणवीर सिंह के साथ, इस फिल्म में राकेश बेदी, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, आर माधवन, गौरव गेरा और दूसरे कलाकार अहम रोल में हैं. फिल्म में एक भारतीय अंडरकवर जासूस बनने का उसका सफर और ल्यारी का राजा बनकर आतंकवादियों के ग्रुप को खत्म करने का खेल दिखाया गया है.

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