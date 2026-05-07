Dhurandhar Brigadier Jahangir: क्या सच में मेजर इकबाल ने खींची थी ब्रिगेडियर की जुबान? खुद एक्टर ने बताई दर्द की दास्तां

Dhurandhar Brigadier Jahangir: सुविंदर पाल विक्की, ‘धुरंधर 2’ में ब्रिगेडियर जहांगीर के तौर पर अपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के लिए खूब तारीफें बटोर रहे हैं. वायरल हुए डायलॉग “आ गया पांडू” से लेकर जीभ खींचने वाले परेशान करने वाले सीन तक, एक्टर के इस किरदार ने दर्शकों के दिलों को छू लिया है. हाल ही में एक बातचीत में, उन्होंने इस किरदार की कई परतों वाली पर्सनैलिटी, ज़ोरदार सीन्स और उन्हें मिल रहे रिस्पॉन्स के बारे में खुलकर बात की.

कड़े लहजे का किया इस्तेमाल

ब्रिगेडियर जहांगीर के तीखे, लगभग कड़े लहजे के बारे में बात करते हुए, सुविंदर ने बताया कि यह उनकी गहरी निराशा से पैदा होता है. वो निराशा ही ब्रिगेडियर जहांगीर का एक अहम हिस्सा है. वो एक ऐसा इंसान है जिसने सत्ता देखी है. खासकर 1971 के युद्ध के आस-पास, और अब वो उस कंट्रोल का इस्तेमाल नहीं कर सकता. उसका बेटा भी उसके दिखाए रास्ते पर नहीं चल रहा है. वही बेबसी और निराशा उसे परिभाषित करती है,उन्होंने फरीदून शहर्यार को बताया. उन्होंने आगे कहा, साथ ही, इस किरदार में कई कड़वी बातें भी हैं. हो सकता है कि आपको उससे नफरत भी हो जाए. वो गाली-गलौज करने वाला, पितृसत्तात्मक सोच वाला और गुस्सैल इंसान है. उसकी भाषा में वो ‘खटास’ ही उसके लिए सबसे सही शब्द है.

वायरल हुआ ‘आ गया पांडू’ वाला पल

तीखेपन के अलावा, एक डायलॉग जिसने दर्शकों का ध्यान खींचा है, वो है ‘आ गया पांडू’, जिसे अब ऑनलाइन बड़े पैमाने पर शेयर किया जा रहा है. जब लोग आपके काम के बारे में बात करते हैं, मीम्स बनाते हैं, और आपके डायलॉग मशहूर हो जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है. यह एक एक्टर के लिए खाने जैसा होता है, उन्होंने बताया कि यह पल शूटिंग के दौरान अपने आप ही आ गया था. “वो लहजा, वो हंसी. यह सब मेरे अंदर से बहुत स्वाभाविक रूप से निकला. यह उस अंदरूनी निराशा को महसूस करने और फिर उस पल में उसे बाहर निकालने के बारे में था.”

अर्जुन रामपाल के साथ जीभ खींचने वाला चौंकाने वाला सीन

एक और बड़ी चर्चा का विषय अर्जुन रामपाल के साथ जीभ खींचने वाला परेशान करने वाला सीन रहा है. सुविंदर ने बताया कि सीन को असली जैसा दिखाने के लिए, इसकी रिहर्सल बहुत कम की गई थी. उन्होंने कहा कि हमने ज़्यादा रिहर्सल नहीं की. मैंने अर्जुन से कहा, ‘सीन के लिए तुम्हें जो भी करना है, करो.’ उसने मुझसे यह भी पूछा कि क्या मैं सहज महसूस कर रहा हूँ, और मैंने हाँ कहा. यह जितना ज़्यादा असली लगेगा, उतना ही बेहतर होगा. उन्होंने आगे कहा, जब कोई आपकी ज़बान खींचता है, तो दर्द असली होता है, और इससे परफ़ॉर्मेंस में मदद मिलती है. हम चाहते थे कि ये बनावटी न लगे, बल्कि एकदम स्वाभाविक लगे. सीन के दौरान आए भावनात्मक बदलाव के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, इसमें एक बेबसी है वोआवाज़ लगाता है, लेकिन शारीरिक रूप से वो कुछ ज़्यादा कर पाने की स्थिति में नहीं होता. इसलिए वो अपना रवैया थोड़ा नरम करने की कोशिश करता है.

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