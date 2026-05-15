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थिएटर से काफी अलग है OTT पर रिलीज हुई Dhurandhar 2, बिना अनकट के हुई रिलीज, धांसू एक्शन और…

धुरंधर 2 अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर OTT पर आ गई है. यह Netflix पर अपने 'बिना काट-छांट के' वर्शन के साथ स्ट्रीम हो रही है, जो भारत के थियेटरों में रिलीज़ नहीं हुआ था. इसके कारण धुरंधर 2 एक बार फिर चर्चा में है.

By: Deepika Pandey | Published: May 15, 2026 1:05:31 PM IST

धुरंधर 2 ओटीटी रिलीज
धुरंधर 2 ओटीटी रिलीज


Dhurandhar 2 OTT Release: जहां एक तरफ भारतीय दर्शक Dhurandhar: The Revenge के स्ट्रीमिंग पर आने का इंतज़ार कर रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ आदित्य धर की यह ब्लॉकबस्टर फिल्म अंतरराष्ट्रीय स्तर पर OTT पर रिलीज़ हो चुकी है. रणवीर सिंह अभिनीत ये फिल्म अब विदेशों में Netflix पर अपने ‘बिना काट-छांट के’ वर्शन के साथ स्ट्रीम हो रही है. जिन लोगों ने यह स्ट्रीमिंग वर्शन देखा है, उनका कहना है कि यह थिएटर में दिखाए गए वर्शन की तुलना में कहीं ज़्यादा ज़बरदस्त, असली और मार-धाड़ से भरा है.

भारत में नहीं दिखेगा अनकट वर्शन?

धुरंधर 2 14 मई से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर Netflix पर स्ट्रीम होना शुरू हो गई है. यह फिल्म के थिएटर में रिलीज़ होने के आठ हफ़्ते बाद आई है. भारत में यह फिल्म JioHotstar पर ऑनलाइन रिलीज़ होगी. हालांकि ये कब रिलीज की जाएगी, इसकी तारीख अभी घोषित नहीं की गई है. कहा जा रहा है कि भले ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनकट वर्शन रिलीज किया गया हो लेकिन ये भारत में CBFC द्वारा मंज़ूर किए गए थिएटर वर्शन में रिलीज की जा सकती है. यही वजह है कि कई फैंस अंतरराष्ट्रीय ‘बिना काट-छांट के’ वर्शन को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं. इस वर्शन में कई एक्स्ट्रा सीन, ज़्यादा हिंसक दृश्य और कुछ ऐसे सीक्वेंस शामिल हैं जो फिल्म के ट्रेलर में तो थे, लेकिन थिएटर में दिखाए गए अंतिम वर्शन में नहीं थे.

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धुरंधर 2 में क्या दिखे बदलाव?

धुरंधर 2 के अनकट वर्शन में एक्स्ट्रा सीन दिखाए गए हैं, जिसमें ज़्यादा हिंसा और कटे हुए सिर के साथ फुटबॉल खेलते हुए दिखाया गया है. जिन दर्शकों ने भारत के बाहर Netflix पर फिल्म का ‘एक्स्ट्रा कट’ (extended cut) देखा है. उन्होंने सोशल मीडिया पर जाकर फिल्म के कुछ एक्स्ट्रा और ‘बिना काट-छांट के’ सीक्वेंस भी शेयर किए हैं. साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि ये सीक्वेंस थिएटर में दिखाए गए वर्शन से किस तरह अलग हैं.

दो एक्शन सीक्वेंस में बदलाव

फिल्म के दो सीक्वेंस में बहुत ज़्यादा और लंबे हिंसक दृश्य दिखाए गए हैं. जसकीरत के हिंसक तांडव की शुरुआत वाले सीक्वेंस में उसे एक आदमी पर हथौड़े से हमला करते हुए दिखाया गया है. इस सीन में कोई काट-छांट नहीं की गई है. इसी तरह, मुरीदके में फिल्म के क्लाइमैक्स के दौरान, जब रणवीर का किरदार एक सीमेंट के ब्लॉक से एक आदमी का सिर कुचल देता है, तो उस सीन में भी कोई काट-छांट नहीं की गई है.

इसके अलावा ‘लियारी गैंग वॉर’ वाले एपिसोड में, जसकीरत उर्फ़ हमज़ा ने एक आदमी पर जलते हुए आग के गोले से हमला किया. इस सीक्वेंस को ओटीटी वर्शन में लंबा दिखाया गया है, जो कि थिएटर में दिखाए गए वर्शन से अलग है.

म्यूट नहीं की गई हैं गालियां

आपको जानकर हैरानी होगी कि अनकट वर्शन में गालियों को म्यूट किया गया है. थिएटर में रिलीज़ हुए वर्शन की इस बात के लिए आलोचना हुई थी कि उसमें कुछ गालियों और अपशब्दों को जान-बूझकर म्यूट या सेंसर कर दिया गया था. बिना कट वाले वर्शन में सभी गालियां वैसी की वैसी हैं, उन्हें न तो म्यूट किया गया है और न ही सेंसर. सबटाइटल में भी ज़्यादातर गालियों का सही अनुवाद किया गया है.

और भी सिर काटे गए हैं

थिएटर में रिलीज़ हुए वर्शन में, उज़ैर बलूच द्वारा अरशद पप्पू का सिर काटना सबसे ज़्यादा खौफ़नाक दृश्यों में से एक था. फ़िल्म में यह दृश्य वैसा ही रखा गया है लेकिन कुछ और दृश्य भी जोड़े गए हैं. लयारी गैंग वॉर वाले हिस्से में, एक शॉट में दिखाया गया है कि हमज़ा एक दुकान के शटर से गैंगस्टरों के सिर काटकर उन्हें मार रहा है.

कटे हुए सिर से फ़ुटबॉल खेलना

अरशद पप्पू को मारने के बाद, उज़ैर बलूच का उसके कटे हुए सिर से फ़ुटबॉल खेलना पाकिस्तान की शहरी लोककथाओं का हिस्सा है. फ़िल्म के थिएटर वर्शन में इस दृश्य का सिर्फ़ ज़िक्र किया गया था, लेकिन इसे दिखाया नहीं गया था. OTT वर्शन में, उज़ैर (दानिश पंडोर) को अरशद के कटे हुए सिर से फ़ुटबॉल खेलते हुए दिखाया गया है. इस दृश्य के आखिर में उज़ैर का एक और शॉट भी है, जो ट्रेलर में भी दिखाया गया था.

पिंडा की मौत पर जसकीरत की प्रतिक्रिया

फ़िल्म के सबसे अहम पलों में से एक था पिंडा की मौत, जो उसके अपने ही घर में जसकीरत के हाथों हुई थी. दर्शकों का कहना है कि इस दृश्य में रणवीर की प्रतिक्रिया थिएटर में दिखाए गए वर्शन की तुलना में काफ़ी अलग और शांत है.

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