पड़ोसी मुल्क में बज रहा ‘धुरंधर 2’ का डंका, पाकिस्तान Netflix पर ट्रेंडिंग फिल्म बनी ‘धुरंधर: द रिवेंज’, थिएटर में हुई थी बैन

बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए और हाल के वर्षों की सबसे बड़ी भारतीय ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक बनकर उभरी ‘ धुरंधर: द रिवेंज’ ने ओटीटी पर भी अपनी सफलता का सिलसिला जारी रखा है. रणवीर सिंह अभिनीत यह फिल्म 14 मई को नेटफ्लिक्स पाकिस्तान पर रिलीज हुई है.

एक कंटेंट क्रिएटर ने दावा किया कि फिल्म के डिजिटल प्रीमियर के कुछ ही मिनटों के भीतर भारी मांग के कारण पाकिस्तान के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के सर्वर क्रैश हो गए. यह जासूसी थ्रिलर फिल्म देश में सीधे टॉप ट्रेंडिंग स्पॉट पर पहुंच गई.

इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ वीडियो

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक वीडियो में माविया उमर फारूकी ने कहा, ” पाकिस्तान में आज ही धुरंधर रिलीज हुई है और सर्वर क्रैश हो गया है. पाकिस्तानी इंतजार ही कर रहे थे कि कब रात के 12 बजे नेटफ्लिक्स फिल्म डालें और सब एक साथ मिलकर क्लिक करें. इस तरह धुरंधर का शौक देखा गया है इधर.” उन्होंने आगे कहा, “अब सच या झूठ कुछ भी दिखाया गया हो, वो अलग बात है, लेकिन पाकिस्तानी ये देखना चाहते हैं कि फिल्म कैसी है. रणवीर सिंह का किरदार कैसा है, ये तो सबको पता है. ल्यारी में सच में ऐसा हुआ था या नहीं, वो बाद की बात है.”

वीडियो में दिखाया गया कि नेटफ्लिक्स पर फिल्म लगातार रुक-रुक कर चल रही थी और बफरिंग हो रही थी. कंटेंट क्रिएटर ने ज़ोर देकर कहा कि उसका वाई-फाई ठीक से काम कर रहा है और रुकावटें इंटरनेट की समस्या के कारण नहीं थीं.

जियो हॉटस्टार पर भी होगी रिलीज

धुरंधर: द रिवेंज 4 जून, 2026 को जियोहॉटस्टार पर रिलीज होगी. बता दें कि इस जासूसी थ्रिलर के ऑनलाइन रिलीज होने से पहले प्लेटफॉर्म एक डिजिटल फैन इवेंट का आयोजन करेगा. नेटफ्लिक्स ने पहले ही इस सीक्वल का “बिना एडिट किया हुआ” वर्जन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिलीज कर दिया है. इस फिल्म को ‘रॉ एंड अनसीन’ टैगलाइन के साथ अपलोड किया गया है.