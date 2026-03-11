Dhurandhar 2 advance booking: रिलीज से पहले ही ‘धुरंधर 2’ की धुआंधार कमाई, जानें कितने में मिल रही है टिकट और कैसे करें एडवांस बुकिंग

Dhurandhar 2 advance booking: धुरंधर 2 की एडवांस बुकिंग ने ट्रेड एक्सपर्ट्स को चौंका दिया है. रनवीर सिंह की इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही टिकट बिक्री के जरिए करोड़ों रुपये का कारोबार कर लिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने प्री-बुकिंग से ही लगभग 21 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है, जिससे इसके बॉक्स ऑफिस पर बड़ी ओपनिंग के संकेत मिल रहे हैं. ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि एडवांस बुकिंग के ये आंकड़े बताते हैं कि फिल्म को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह है और यह इस साल की बड़ी ओपनिंग फिल्मों में शामिल हो सकती है.

टिकट प्राइसिंग की अनोखी रणनीति बनी चर्चा का विषय

फिल्म की मार्केटिंग टीम ने टिकट कीमतों को लेकर एक अनोखी रणनीति अपनाई है. रिपोर्ट्स के अनुसार अलग-अलग शहरों और थिएटरों में टिकट की कीमतों में बड़ा अंतर रखा गया है, जिससे हर वर्ग के दर्शकों तक फिल्म पहुंच सके. उदाहरण के तौर पर मुंबई के पॉश इलाकों में स्थित मल्टीप्लेक्स में लग्जरी रिक्लाइनर सीट के लिए दर्शकों को करीब ₹2900 से ₹3100 तक खर्च करने पड़ रहे हैं. वहीं दूसरी ओर दक्षिण भारत के कुछ शहरों में टिकट की कीमतें बेहद किफायती रखी गई हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग फिल्म देखने पहुंच सकें.

59 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक टिकट

रिपोर्ट्स के मुताबिक एजीएस सिनेमाज जैसे थिएटरों में फिल्म का सबसे सस्ता टिकट लगभग ₹59 में उपलब्ध है. वहीं मुंबई के कुछ लग्जरी मल्टीप्लेक्स जैसे आईनॉक्स मेगाप्लेक्स में एक प्रीमियम सीट के लिए करीब ₹2900 तक कीमत रखी गई है. यह डुअल-प्राइसिंग मॉडल यह सुनिश्चित करता है कि फिल्म बड़े शहरों के महंगे मल्टीप्लेक्स से लेकर छोटे शहरों के थिएटरों तक दर्शकों को आकर्षित कर सके.

भारत में 2.37 लाख से ज्यादा टिकट बिके

एडवांस बुकिंग के शुरुआती रुझानों के मुताबिक भारत में फिल्म के प्रीमियर शो के लिए 2.37 लाख से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं. इससे घरेलू बाजार में एडवांस बुकिंग का ग्रॉस कलेक्शन लगभग ₹13.75 करोड़ तक पहुंच गया है. अगर ब्लॉक की गई सीटों को भी जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा करीब ₹19.46 करोड़ तक पहुंच रहा है. इसमें हिंदी वर्जन का योगदान सबसे ज्यादा बताया जा रहा है.

विदेशों में भी फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स

धुरंधर को देशों में भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. खास तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म के प्रीमियर के लिए लगभग 557 लोकेशन पर स्क्रीनिंग रखी गई है. वहां अब तक करीब 38 हजार से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं, जिससे लगभग 6.18 लाख डॉलर (करीब 5.15 करोड़ रुपये) की कमाई हुई है.

एडवांस बुकिंग में 2.5 लाख से ज्यादा टिकट

भारत और अमेरिका के आंकड़ों को मिलाकर फिल्म ने रिलीज से पहले ही 2.57 लाख से ज्यादा टिकट बेच दिए हैं. अभी फिल्म की आधिकारिक रिलीज में समय बाकी है और उम्मीद जताई जा रही है कि जैसे-जैसे शोज की संख्या बढ़ेगी, एडवांस बुकिंग का कलेक्शन भी तेजी से बढ़ेगा.

बड़ी ओपनिंग की उम्मीद

ट्रेड विशेषज्ञों का मानना है कि अगर एडवांस बुकिंग का यही रुझान बना रहा तो फिल्म कई रिकॉर्ड तोड़ सकती है. कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह फिल्म प्रीव्यू कलेक्शन के मामले में पहले बने रिकॉर्ड को भी चुनौती दे सकती है. कुल मिलाकर देखा जाए तो एडवांस बुकिंग के दम पर धुरंधर 2 पहले ही चर्चा में आ चुकी है और अब सभी की नजर इसके बॉक्स ऑफिस ओपनिंग डे पर टिकी हुई है.