टीवी एक्टर विन्नी अरोड़ा और धीरज धूपर जल्द ही अपने परिवार में एक नए सदस्य का स्वागत करने वाले हैं. दोनों दूसरी बार माता-पिता बनने जा रहे हैं. विन्नी ने शनिवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी की खुशखबरी दी. पिछले कुछ समय से उनकी प्रेग्नेंसी को लेकर चर्चा चल रही थी, लेकिन अब एक्ट्रेस ने खुद इस खबर की पुष्टि कर दी है. उन्होंने बेबी बंप की झलक दिखाते हुए फैंस के साथ यह खुशखबरी साझा की, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें बधाइयां मिल रही हैं.

विन्नी अरोड़ा ने दी दूसरी प्रेग्नेंसी की खुशखबरी

विन्नी अरोड़ा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह हरे रंग के खूबसूरत गाउन में अपना बेबी बंप दिखाती नजर आ रही हैं. वीडियो में वह कैमरे के सामने पोज देती हुई काफी खुश दिखाई दे रही हैं. इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, ‘एक छोटा सा चमत्कार, फिर से.’ आपको बता दें कि विन्नी और धीरज पहले से ही एक बेटे के माता-पिता हैं. उनके बेटे का नाम ज़ैन है, जिसका जन्म 10 अगस्त 2022 को हुआ था. अब दोनों दूसरी बार माता-पिता बनने जा रहे हैं.

टीवी सितारों ने दी कपल को बधाई

विन्नी अरोड़ा की प्रेग्नेंसी की खबर सामने आते ही टीवी इंडस्ट्री के कई सितारों ने कमेंट सेक्शन में कपल को बधाई दी. एक्ट्रेस वाहबिज़ दोराबजी ने लिखा, ‘हे भगवान! यह कितना बड़ा सरप्राइज है. उस दिन पार्टी में मुझे इसका जरा भी अंदाजा नहीं हुआ. आप दोनों को बधाई.’ वहीं, फलक नाज ने भी कपल को बधाई देते हुए लिखा, ‘मैं कह रही हूं कि इस बार लड़की ही होगी.’

विन्नी अरोड़ा और धीरज धूपर की लव स्टोरी

विन्नी अरोड़ा और धीरज धूपर की पहली मुलाकात साल 2009 में टीवी शो ‘मात-पिता के चरणों में स्वर्ग’ के सेट पर हुई थी. साथ काम करते हुए दोनों की दोस्ती हुई, जो धीरे-धीरे प्यार में बदल गई. करीब सात साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने 16 नवंबर 2016 को दिल्ली में शादी कर ली.

यह खबर भी पढ़ें: Qazi Touqeer: काजी से फिर बाहर निकली औरत! कजीना के अवतार में फिर दिखे रॉकस्टार; लाली-बिंदी लगाकर किया खूब