धर्मेंद्र की आखिरी फीस कितनी थी? ‘Ikkis’ के लिए धरम पाजी को इतने पैसे मिले थे?

Dharmendra Ikkis fee: बॉलीवुड के दिग्गज स्टार और मशहूर 'ही-मैन' धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे है. 24 नवंबर 2025 को धर्मेंद्र का निधन हो गया है. उनकी आखिरी फिल्म 'इक्कीस' इस गुरुवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है.

By: Mohammad Nematullah | Published: January 2, 2026 9:10:16 PM IST

Dharmendra Ikkis fee: बॉलीवुड के दिग्गज स्टार और मशहूर ‘ही-मैन’ धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे है. 24 नवंबर 2025 को धर्मेंद्र का निधन हो गया है. उनकी आखिरी फिल्म ‘इक्कीस’ इस गुरुवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. अपने प्यारे एक्टर को आखिरी बार स्क्रीन पर देखकर फैंस की आंखों में आंसू आ गए, और सोशल मीडिया पर इमोशनल मैसेज की बाढ़ आ गई है.

‘इक्कीस’ के लिए धर्मेंद्र की फीस ने सबको चौंका दिया 

श्रीराम राघवन द्वारा निर्देशित ‘इक्कीस’ एक वॉर ड्रामा फिल्म है. यह 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के असली हीरो सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की बहादुरी की कहानी बताती है. अरुण खेत्रपाल 21 साल की कम उम्र में बसंतर की लड़ाई में शहीद हो गए थे. फिल्म में अगस्त्य नंदा ने अरुण खेत्रपाल का मुख्य किरदार निभाया है, जबकि धर्मेंद्र ने उनके पिता का रोल किया है. इस फिल्म को दिनेश विजान और बिन्नी पड्डा ने प्रोड्यूस किया है.

दरअसल धर्मेंद्र ने अपने छह दशक लंबे फिल्मी करियर में 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है. उनकी फीस का सफर काफी दिलचस्प रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक धर्मेंद्र को अपनी आखिरी फिल्म ‘इक्कीस’ के लिए ₹20 लाख की फीस मिली थी. हालांकि अगर हम उनके करियर की शुरुआत की बात करें, तो उन्हें 1960 में रिलीज हुई अपनी पहली फिल्म ‘दिल भी तेरा हम भी तेरे’ के लिए सिर्फ ₹51 मिले थे. हालांकि उनकी पहली फिल्म फ्लॉप रही थी, लेकिन उसके बाद धर्मेंद्र ने जो सफलता की कहानी लिखी वह इतिहास बन गई.

आप यह रकम जानकर हैरान रह जाएंगे

फिल्म ‘इक्कीस’ के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के शुरुआती अनुमान सामने आ गए है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म से पहले दिन ₹2 से 3 करोड़ कमाने की उम्मीद है. यह ओपनिंग उम्मीद से थोड़ी कम मानी जा रही है. इसका एक बड़ा कारण रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ का बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन है. यह ध्यान देने वाली बात है कि ‘धुरंधर’ फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर शानदार बिजनेस कर रही है, इसलिए ‘इक्कीस’ के लिए अपनी जगह बनाना मुश्किल हो सकता है. हालांकि धर्मेंद्र के फैंस के लिए यह फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि उनके पसंदीदा स्टार को एक श्रद्धांजलि है. फिल्म में धर्मेंद्र और अगस्त्य नंदा के अलावा जयदीप अहलावत और सिमरन भाटिया भी मुख्य भूमिका में है.

