Dharmendra Last Wish: धर्मेंद्र की आखिरी इच्छा पूरी कर रही हैं हेमा मालिनी, ‘ड्रीमगर्ल’ ने किया खुलासा, सनी और बॉबी के साथ रिश्तों पर भी तोड़ी चुप्पी

हाल ही में एक इंटरव्यू में हेमा मालिनी ने दिवंगत सुपरस्टार धर्मेंद्र के आखिरी इच्छा के बारे में बात की. इस बातचीत के दौरान उन्होंने धर्मेंद्र की पहली पत्नी से हुई संतानों सनी देओल और बॉबी देओल के साथ अपने रिश्ते पर भी खुलकर बातचीत की.

बता दें कि धर्मेंद्र और हेमा का विवाह 1980 में हुआ था और उनकी दो बेटियाँ हैं- ईशा देओल और अहाना देओल. हेमा से विवाह से पहले, धर्मेंद्र ने प्रकाश कौर से विवाह किया था, जिनसे उनके चार बच्चे हैं- बेटे सनी देओल और बॉबी देओल, और बेटियाँ अजीता और विजयता.

धर्मेंद्र का हेमा मालिनी को अंतिम संदेश

हिंदी रश से बात करते हुए, हेमा ने याद किया कि धर्मेंद्र हमेशा हर चीज से ऊपर परिवार के महत्व के बारे में बात करते थे. उन्होंने कहा, “धर्म जी हमेशा कहते थे कि बच्चों के साथ जितना हो सके उतना समय बिताओ. बच्चों के साथ, परिवार के साथ समय बिताओ. वे हमेशा कहते थे कि परिवार के साथ एकजुट रहो, यह आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है, जो आजकल देखने को नहीं मिलता. आजकल बच्चे अपने-अपने रास्ते चले जाते हैं.”

जब उनसे उनके द्वारा छोड़े गए अंतिम इच्छा के बारे में पूछा, तो हेमा ने कहा, “उन्होंने बिल्कुल यही कहा था, ‘परिवार के साथ रहो. उन सभी के साथ रहो. काम चलता रह सकता है लेकिन परिवार को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए.”

सनी और बॉबी के साथ रिश्ता

परिवार के रिश्तों को लेकर बनी धारणाओं पर बात करते हुए हेमा ने कहा, ‘वे बहुत प्यारे हैं. सनी बहुत अच्छा है. बॉबी बहुत अच्छा है. हम सब हमेशा साथ रहते हैं. हम कोई प्रचार नहीं करते, लेकिन आंतरिक रूप से हम सब बहुत अच्छे हैं. हम सब एकजुट हैं. हम एक बहुत खुशहाल परिवार हैं.’ हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र की आखिरी इच्छा का खुलासा किया, सनी और बॉबी देओल के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताया. हेमा ने याद किया कि धर्मेंद्र हमेशा परिवार के महत्व पर जोर देते थे. हेमा मालिनी ने कहा कि धर्मेंद्र सिर्फ यही चाहते थे कि उनका परिवार साथ रहे.

धर्मेंद्र की मृत्यु

नवंबर 2025 में 89 वर्ष की आयु में धर्मेंद्र का निधन हो गया. उनके निधन के बाद देओल परिवार ने मुंबई में एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की थी. इस प्रार्थना सभा में हेमा और उनकी बेटियाँ शामिल नहीं हुईं थीं और इसके बजाय उसी दिन अपने घर पर उन लोगों ने एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया था. कुछ दिनों बाद, दिग्गज अभिनेता की याद में दिल्ली में एक और प्रार्थना सभा आयोजित की गई थी.