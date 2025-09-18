जब पिता का इंटीमेट सीन देख गुस्से से बौखलाया ये एक्टर, घर बुलाकर कर दी डायरेक्टर की पिटाई

Dharmendra intimate scene scandal: बॉलीवुड की दुनिया जितनी चमक-दमक से भरी है, उतनी ही चौंकाने वाली कहानियों से भी. धर्मेंद्र और उनके बेटे सनी देओल से जुड़ा एक किस्सा सालों बाद भी इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बना रहता है. 90 के दशक का दौर धर्मेंद्र के करियर के लिए उतना मजबूत नहीं था. सुपरस्टार रहते हुए भी उन्हें B-ग्रेड और C-ग्रेड फिल्मों का हिस्सा बनना पड़ा. इसी बीच उनका नाम एक विवादित किस्से से जोड़ा गया, जिसने फैंस और इंडस्ट्री के लोगों को हैरान कर दिया.

खबरों के मुताबिक, मशहूर डायरेक्टर कांती शाह ने धर्मेंद्र को एक फिल्म में हार्ट अटैक वाले सीन के लिए बुलाया. शूटिंग सामान्य तरीके से हुई. लेकिन, बाद में कहा जाता है कि इसी सीन को एडिट करके धर्मेंद्र का चेहरा एक इंटीमेट सीन में जोड़ दिया गया. इस क्लिप को देखकर हर कोई दंग रह गया, क्योंकि धर्मेंद्र जैसे बड़े अभिनेता को इस तरह से पेश करना न सिर्फ अनैतिक बल्कि अपमानजनक माना गया.

जब गुस्से में सनी ने कर दी डायरेक्टर की पिटाई

बात यहीं तक नहीं रुकी. जैसे ही यह खबर सनी देओल तक पहुंची, उनका गुस्सा काबू से बाहर हो गया. अफवाह है कि उन्होंने कांती शाह को बुलाकर उनसे भिड़ंत की और गुस्से में उनकी पिटाई कर दी. यह घटना बॉलीवुड गलियारों में चर्चा का सबसे गर्म मुद्दा बन गई.

गॉसिप कॉलम्स में शुमार है ये किस्सा

हालांकि, इस घटना की कोई आधिकारिक पुष्टि आज तक नहीं हुई, लेकिन फैंस और गॉसिप कॉलम्स में यह किस्सा देओल परिवार की शान की रक्षा के रूप में सुनाया जाता है. यही वजह है कि यह कहानी अब भी लोगों को रोमांचित करती है और बॉलीवुड की सबसे सनसनीखेज अफवाहों में गिनी जाती है.

