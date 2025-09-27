जब फैन की हरकत से आग बबूला हुए धर्मेंद्र, कर दी जमकर पिटाई, फिर घर ले जाकर किया ऐसा सलूक

वेटरन एक्टर धर्मेंद्र (Dharmendra) को बॉलीवुड का हीमैन कहा जाता था. उनकी आज भी तगड़ी फैन फॉलोइंग है. यहां तक कि 89 साल की उम्र में भी उनका स्टारडम कायम है कि फैंस आज भी उनकी तरफ खिंचे चले आते हैं. यूं तो धर्मेंद्र ओने हर फैन को उनके प्यार के लिए शुक्रिया अदा नहीं करते थकते हैं लेकिन एक बार ऐसा वाकया हुआ था जब धर्मेंद्र आपा खो बैठे थे और एक फैन की पिटाई कर दी थी.

बॉबी देओल ने सुनाया किस्सा

ये खुलासा धर्मेंद्र के छोटे बेटे बॉबी देओल (Bobby Deol) ने एक इंटरव्यू में किया है. बॉबी ने बचपन का एक किस्सा सुनाते हुए कहा, उनसे (धर्मेंद्र) से मिलने जब भी कोई आता है तो वो बहुत गर्मजोशी और सम्मान से उससे मिलते हैं. वह सामने वाले को स्पेशल फील करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं लेकिन कुछ फैन ऐसे होते हैं जो अपनी बचकानी हरकतों से बाज़ नहीं आते, ऐसा ही एक बार हुआ था तो पापा ने उस फैन की पिटाई भी कर दी थी.



बॉबी आगे बोले, जब नए फैंस आते हैं तो उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें कैसे इंटरैक्ट करना है, कैसे रिएक्ट करना है. वो बेहद उत्साहित हो जाते हैं. पापा के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, फैन ने कोई गड़बड़ या बचकानी हरकत की होगी जिससे पापा गुस्सा हो गए और फैन को पीट दिया, मैं थोड़ी दूर से खड़े होकर ये सब देखता रहा और सोचा कि पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं लेकिन फिर वो आदमी पापा के पैरों में गिर गया और बोला-आई लव यू सर, आई एम सॉरी. मेरे पापा कभी किसी फैन पर हाथ नहीं उठाते लेकिन उस फैन ने जरुर कोई हरकत की थी जिससे पापा को बहुत दुःख हुआ था.

फैन को घर ले आए थे धर्मेंद्र

बॉबी ने आगे और दिलचस्प बात बताई और कहा, इसके आगे दिलचस्प बात ये है कि पापा पीटने के बाद उस शख्स को घर ले आए और उसका ख्याल रखा. उसे घर के अंदर लाकर बैठाया, दूध पिलाया, खाना खिलाया और फिर कपड़े भी दिए. वो ऐसे ही हैं लेकिन कोई उन्हें अपसेट करे तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते. लोग मेरे भाई के ढाई किलो के हाथ की बात करते हैं लेकिन किसी ने मेरे पापा का हाथ नहीं देखा है, वो बीस किलो का है.